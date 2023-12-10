Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 31χρονου αστυνομικού που τα τελευταία 24αωρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την επίθεση με φωτοβολίδα έξω από το κλειστό στου Ρέντη.

Οι αρχές εχτές το βράδυ προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου δράστη ο οποίος μεταφέρθηκε στην ΓΑΔΑ και ομολόγησε την πράξη του ωστόσο όπως αναφέρει υψηλόβαθμος αξιωματικός στον skai.gr ο κύκλος των ερευνών δεν έχει τελειώσει καθώς στην κατάθεση του ο 18χρονος μίλησε για άτομα που «ενορχήστρωσαν» την επίθεση κατά των αστυνομικών και οι οποίοι έδωσαν τη ναυτική φωτοβολίδα στον νεαρό.

Πληροφορίες του skai αναφέρουν πως ο 18χρονος έχει αναφερθεί σε δυο άτομα που εμπλέκονται στα επεισόδια του Ρέντη ενώ μίλησε και για ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο φόραγε κουκούλα και φέρεται να ήταν εκ των οργανωτών της επίθεσης κατά των αστυνομικών.

«Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αν προκύψουν στοιχεία θα προχωρήσουμε στην ταυτοποίηση και σύλληψη όσων εμπλέκονται» λέει χαρακτηριστικά ο αξιωματικός.

Υπενθυνιζεται πως ο 18χρονος στην κατάθεσή του ανέφερε πως υπήρχε πληροφορία ότι θα κάνουν επίθεση προς αστυνομικούς που βρίσκονταν στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη.

Κάποια στιγμή τους ενημέρωσαν να βγουν έξω από το γήπεδο. Βγήκαν και προμηθεύτηκαν από άλλα άτομα τα αντικείμενα που πέταξαν προς τους αστυνομικούς.

Μάλιστα κατέθεσε πως στον ίδιο έδωσαν την ναυτική φωτοβολίδα και του έδειξαν μάλιστα πως να την ενεργοποιήσει.

Όταν την ενεργοποίησε την εκσφενδόνισε και την είδε να χτυπάει στο έδαφος. Κατόπιν είδε τον αστυνομικό να γονατίζει. Στη συνέχεια μπήκε ξανά στο γήπεδο μαζί με άλλα άτομα.

Μάλιστα την ημέρα εκείνη στο γήπεδο μαζί του ήταν και ο 16χρονος αδερφός του, ο οποίος δεν φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατά των αστυνομικών.

Πηγή: skai.gr

