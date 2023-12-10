Επτά κακουργήματα και πλημμελήματα περιλαμβάνει το κατηγορητήριο εναντίον του 18χρονου που εκτόξευσε τη ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στου Ρέντη, τραυματίζοντας σοβαρά τον 31χρονο αστυνομικό.

Στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του νεαρού περιλαμβάνονται τα εξής αδικήματα:

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας

-Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

-Κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

-Διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού

-Βιαιοπραγία από κοινού

-Κατοχή βεγγαλικών, κροτίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών από κοινού

-Ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις από άγνωστους δράστες





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

