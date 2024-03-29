Αναβλήθηκε για τις 26/11 η δίκη των 49 φοιτητών από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη των 49 φοιτητών που είχαν συλληφθεί πριν από δύο εβδομάδες, κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετική Επιστημών του ΑΠΘ.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενοι για διατάραξη ομαλής λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ) και απείθεια ανέβαλε την υπόθεση για τις 26 Νοεμβρίου, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα, λόγω κωλύματος συνηγόρων υπεράσπισης.

Η κράτησή τους είχε αρθεί ήδη από την προηγούμενη (πρώτη) αναβολή που τούς είχε χορηγήσει το δικαστήριο (τότε λόγω απουσίας μαρτύρων).

Από νωρίς μέλη φοιτητικών συλλόγων είχαν συγκεντρωθεί στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης -εν μέσω αστυνομικών μέτρων ασφαλείας- για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους 49 κατηγορούμενους φοιτητές, (ηλικίας 19 έως 30 ετών, και μεταξύ αυτών 31 άνδρες και 18 γυναίκες).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

