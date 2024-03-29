Εκτός από τα σχολεία της Ηλείας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, για προληπτικούς λόγους, το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, καθώς και τα δικαστικά μέγαρα του Πύργου και της Αμαλιάδας.

Τις συγκεκριμένες αποφάσεις έλαβε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, το συντονιστικό όργανο αποφάσισε επίσης να ελέγξουν οι τεχνικές υπηρεσίες όλα τα δημόσια κτίρια για τυχόν προβλήματα ή ζημιές από τους σεισμούς.

Στο μεταξύ, στον Δήμο Ζαχάρως «έχουν καταγραφεί ζημιές στις εγκαταστάσεις του σταδίου», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος, προσθέτοντας ότι «δεν αποκλείεται να κλείσουν για λόγους προστασίας». Ακόμη, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «έχουν καταγραφεί ρωγμές σε παλιά γεφύρια και σε παλιά σπίτια, καθώς και σε μαντρότοιχους σπιτιών μέσα στην πόλη της Ζαχάρως». Πάντως, όπως επεσήμανε, «συνολική εικόνα για τις ζημιές θα υπάρχει όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τα κλιμάκια των μηχανικών».

