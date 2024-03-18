Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 49 άτομα που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα εκ νέου στα δικαστήρια για να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Εις βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για σοβαρή διατάραξη λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Πανεπιστήμιο) ενώ οι 48 διώκονται επιπλέον για απείθεια καθώς αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα.

Ανάμεσα τους είναι 31 άνδρες και 18 γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 30 ετών ενώ 10 από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά την ίδια επιχείρηση, όπως ναυτικοί πυρσοί, ξύλινα κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, πυροσβεστήρες, βαριοπούλα κ.ά., η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των δραστών και σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και φωτοβολίδων.

