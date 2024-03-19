Διαψεύδει την είδηση επίθεσης με αλυσοπρίονο σε χώρο με πυρηνικό αντιδραστήρα, στο υπόγειο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Φείδας.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη περίπου πριν ενάμιση μήνα (δεν είχε σχέση δηλαδή με τις πληροφορίες ότι έγινε πρόσφατα , πριν την επέμβαση της ΕΛΑΣ και τις 49 συλλήψεις το Σάββατο).

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε θέμα διαρροής ραδιενέργειας ή ανάφλεξης και ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο αντιδραστήρας φυλάσσεται σε χώρο με θωρακισμένη πόρτα και συναγερμό.

«Πρόκειται για έναν υποκρίσιμο πυρηνικό αντιδραστήρα ο οποίος χρησιμοποιείται καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους από το 1974», τόνισε ο κος Φειδάς.

«Πριν ενάμιση μήνα βρέθηκε σπασμένο λουκέτο πόρτας που οδηγεί στο υπόγειο. Δεν υπήρξε καμία άλλη παραβίαση. Δεν υπήρξε διαρροή ούτε υπάρχει δυνατότητα διαρροής, καθώς χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους», υπογράμμισε συμφωνα με την ΕΡΤ ο κ. Φείδας, όντας καθησυχαστικός για το συμβάν.

Επίσης τόνισε ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενταθεί «για προληπτικούς λόγους».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η ανακοίνωση της πρυτανείας

«Στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ λειτουργεί μικρής κλίμακας πυρηνική διάταξη, η οποία χρησιμοποιείται καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν τίθεται θέμα διαρροής ραδιενεργού υλικού, ούτε ανάφλεξης, διότι δεν μπορεί να φτάσει ποτέ λόγω φύσης σε κατάσταση κρισιμότητας», τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.



Η πυρηνική διάταξη, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΑΠΘ, «υπόκειται σε όλους τους απαραίτητους ρυθμιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, με ετήσιους επιτόπιους ελέγχους για την πληρότητα των προδιαγραφών λειτουργίας και χρήσης», ενώ «τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και φυλάσσεται σε χώρο, ο οποίος έχει θωρακισμένη πόρτα και υπάρχει συναγερμός». «Ουδέποτε παραβιάστηκε ή επιχειρήθηκε να παραβιαστεί ο χώρος όπου φυλάσσεται η διάταξη αυτή», καταλήγει η ανακοίνωση.



Δείτε το ρεπορτάζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.