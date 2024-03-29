Ισόβια στη μητέρα από την Πάτρα για την υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, αποφάσισε ομόφωνα το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως.

Η ισόβια κάθειρξη αφορά και τις δυο πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε - την ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 9χρονης κόρης της.

Μετά από διαδικασία 14 μηνών, το δικαστήριο έκρινε ένοχη την 35χρονη κατηγορουμένη μητέρα, για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας με τη χορήγηση κεταμίνης, ενόσω το κοριτσάκι νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Ένοχη επίσης κρίθηκε και για την απόπειρα σε βάρος του παιδιού λίγους μήνες νωρίτερα από την μοιραία δόση κεταμίνης.

Η παιδοκτόνος μητέρα γνωστοποίησε πως δεν θα ζητήσει ελαφρυντικά.

Πηγή: skai.gr

