Μέχρι τις 2/4/2024 η προθεσμία για την προκαταβολή του τέλους κοινόχρηστου χώρου στον Δήμο Αθηναίων

Στις 2/4/2024 λήγει η προθεσμία για την καταβολή προκαταβολής για το τέλος κοινόχρηστου χώρου στον Δήμο Αθηναίων.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι η 2/4/2024 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της προκαταβολής 20% επί της οφειλής για το τέλος κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων που αναλογεί στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2024. Τα παραπάνω ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5043/23 και την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 1669/23.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.