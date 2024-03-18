Ένταση σημειώνεται αυτή την ώρα στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και άτομα που ήρθαν για συμπαράσταση στους 49 συλληφθέντες του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν επιτρέπουν – πλην των γονέων των συλληφθέντων – άλλα άτομα να εισέλθουν στο κτήριο ως ένδειξη συμπαράστασης στους 49, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν λίγο μετά τις 12 και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης τα 49 άτομα τα οποία συνελήφθησαν το Σάββατο, κατά την αστυνομική επιχείρηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε σε βάρος τους ο εισαγγελέας θα δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ο εισαγγελέας σε βάρος όλων των συλληφθέντων άσκησε ποινικές διώξεις για σοβαρή διατάραξη ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας αλλά και για απείθεια στους 48 από τους 49 επειδή αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει διαταχθεί ξεχωριστή έρευνα για τα όπλα και τις φωτοβολίδες που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έξω από το κτήριο έχουν συγκεντρωθεί για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο αλληλέγγυοι, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αλλά και γονείς των συλληφθέντων.

