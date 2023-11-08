Δεν κινδυνεύει η ζωή της 15χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το βράδυ της Τρίτης, ενώ έπαιζε με φίλες της σε παιδική χαρά επί της οδού Ποιμενίδη στην Αλεξανδρούπολη.

Tο κορίτσι τραυματίστηκε στη σβούρα, γνωστό παιχνίδι ως «γύρω γύρω όλοι», όταν τα μαλλιά της πιάστηκαν στον άξονα του παιχνιδιού.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεριζωθεί μέρος του δέρματος πάνω από τα μάτια, μέχρι το πάνω μέρος της κεφαλής.

Οι φίλες της άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο, το κορίτσι, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με μεγάλη αιμορραγία.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή της, αλλά θα χρειαστούν πλαστικές εγχειρήσεις αποκατάστασης στο μέτωπο της και στο πάνω μέρος του κεφαλιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη διαμένει στην περιοχή της οδού Άβαντος και μάλιστα είναι μητέρα ενός μωρού.

Πηγή: skai.gr

