Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, τα σημεία στα οποία παρατηρείται κυκλοφοριακός φόρτος είναι:

στα δύο ρεύματα της Κηφισού

στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα

στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου

στην Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή

στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Ιπποδαμείας

Πηγή: skai.gr

