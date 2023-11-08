Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, τα σημεία στα οποία παρατηρείται κυκλοφοριακός φόρτος είναι:
- στα δύο ρεύματα της Κηφισού
- στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
- στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου
- στην Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Ιπποδαμείας
