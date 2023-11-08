Νέο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου όταν δικυκλιστής παρέσυρε 53χρονο άνδρα και το 4 μηνών εγγονάκι του, το οποίο σκοτώθηκε.

Το νέο βίντεο δείχνει καρέ καρέ το τροχαίο δυστύχημα, αλλά και τη θέση που είχε νωρίτερα ο 53χρονος και η σύζυγός του.

<br>

Ο 33χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας απολογήθηκε χθες στην ανακρίτρια, λέγοντας ότι δεν έτρεχε και δεν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά δεν είδε τον παππού, ο οποίος προσπάθησε να περάσει από το σημείο με αποτέλεσμα να μην κόψει ταχύτητα και να τον παρασύρει.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Να σημειωθεί ότι λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος υπάρχει διάβαση πεζών.

Το αγγελούδι 4 μηνών κηδεύτηκε χθες στο Κοιμητήριο Βόλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.