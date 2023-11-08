Μία τεράστια λακκούβα βρίσκεται έξω ακριβώς από το Λαϊκό Νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την πρόσβαση.

Σύμφωνα με πολίτη που γνωστοποίησε το περιστατικό στο kataggelies@skai.gr πρόκειται για έργα του δήμου τα οποία έχουν διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα -περίπου ένα χρόνο - με αποτέλεσμα η λακκούβα να έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.

Πλέον δεν υπάρχει ούτε το προστατευτικό πορτοκαλί δίχτυ και ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιος να πέσει μέσα αν δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός τη νύχτα.

Σημειώνεται πως περιμετρικά του νοσοκομείου υπάρχουν ακόμη δύο λακκούβες.

