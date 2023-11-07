Η χαρά και η ξεγνοιασιά έδωσαν τη θέση της στον πανικό την Τρίτη σε παιδική χαρά της Αλεξανδρούπολης, όταν μια 14χρονη μαθήτρια, τραυματίστηκε σοβαρά σε μύλο.

Το απόγευμα της Τρίτης γύρω στις 20:15, το κορίτσι, καθώς έπαιζε στο μύλο τα μαλλιά της πιάστηκαν στον άξονα του παιχνιδιού.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεριζωθεί το μέρος του κρανίου πάνω από τα μάτια, μέχρι το πάνω μέρος της κεφαλής.

Η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση.

