Τις επόμενες κινήσεις τους μετά τη χθεσινή τους συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα αποφασίσουν σήμερα, Τετάρτη οι αγρότες. Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει η 15μελής Επιτροπή στις 17:00 στη Λάρισα θα αποφασιστεί αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, συντονισμένα και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Ελλάδας μετά τις προτάσεις που παρουσίασε η κυβέρνηση οι οποίες περιλαμβάνουν φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για τα επόμενα 2+8 χρόνια καθώς και προκαταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιού ψους 40 εκατ. στα τέλη Μαρτίου.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, από όλα τα μπλόκα της χώρας ενώ παραμένει ακόμα στο τραπέζι η κάθοδός τους στην Αθήνα.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις των αγροτών και έχοντας βγάλει μολύβι και χαρτί για να κάνουν τις απαραίτητες πράξεις φαίνεται πως τα μέτρα δεν τους ικανοποιούν και δηλώνουν ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, δυναμώνοντας κι άλλο τα μπλόκα για να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα αιτήματά τους. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ξακαθάρισε ότι αυτό που παρουσίασε ήταν το τελικό πακέτο μην αφήνοντας περιθώριο για νέες προσδοκίες.

«Δεν έχει ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων μας[…]Θα πάρουμε τις αποφάσεις στα μπλόκα μας. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί, να δυναμώσουν κι άλλο τα μπλόκα για να ικανοποιηθούν παραπέρα στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα αιτήματα επιβίωσης που έχει προβάλει το αγροτικό κίνημα της χώρας όλες αυτές τις ημέρες» είπε μεταξύ άλλων το μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

«Σε μια διαπραγμάτευση πάντα κάτι κερδίζεις, αλλά εμείς όμως δεν έχουμε περιθώρια να χάσουμε. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά που αν και εφόσον υπάρχουν, είτε ως κέρδη είτε ως υπαναχώρηση, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να το αποφασίσουν οι ίδιοι οι αγρότες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έγινε ένας εποικοδομητικός και εν πολλοίς ουσιαστικός διάλογος[…]τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι ίδιοι οι αγρότες» ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Παναγής.

Για τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν μετά τη συνάντηση της 15μελούς επιτροπής με τον πρωθυπουργό, ενημερώθηκαν οι αγρότες στα μπλόκα του Πλατύκαμπου Λάρισας και Αιγιάλειας.

Σε Πλατύκαμπο, Τρίκαλα, Καρδίτσα αποφασίστηκαν νέες γενικές συνελεύσεις, όπου αναμένεται να τεθεί ξανά επί τάπητος η πρόταση της καθόδου με τρακτέρ στην Αθήνα, την προσεχή Δευτέρα.

