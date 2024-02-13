Ο Ηλίας Κουκουλάρης, έφαγε τη ζωή του στη θάλασσα και τα τελευταία χρόνια ήταν Οικονομικός Διεθυντής της ναυτιλιακής. Ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη στο μακελειό στην Γλυφάδα και τελικά έχασε και ο ίδιος τη ζωή του. Συντετριμμένη η συζυγός του και άλλοι συγγενείς του μίλησαν στον ΣΚΑΙ για το δράμα που ζουν.

Ο Ηλίας Κουκουλάρης ήταν καπετάνιος συγκεκριμένα επί 30 συναπτά έτη και οικονομικός διεθυντής της ναυτιλιακής εταιρίας. Ένας υποδειγματικός επαγγελματίας που έπεσε χτυπημένος πισώπλατα στην προσπάθειά του να αποτρέψει τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης. Ο πόνος των δικών του, ανύποτος.

Σύζυγος του Κουκουλάρη: Τι να πω παιδάκι μου, τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω τίποτα να πω. Δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός (ο δράστης) πώς έχει γίνει έτσι. Τον ήξερα, τώρα δεν ξέρω πώς ήταν για να κάνει αυτό το πράγμα

-Δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια δείγματα στο παρελθόν''

Σύζυγος του Κουκουλάρη: Όχι δεν νομίζω, οτι είχε δώσει. Δεν μου είχε πει ο σύζυγός μου τίποτα. Τίποτα, τίποτα δεν μου είχε πει.

-Εσείς τον ξέρατε; Τον είχατε ξαναδεί αυτόν τον άνθρωπο πότε.

Σύζυγος του Κουκουλάρη: Ναι τον είχα ξαναδεί. Τον είχαμε ξανά δει σε εκδηλώσεις σε αυτά. Ήταν... τον ξέραμε. Τι να πω παιδάκι μου. Τι να πω. Εμείς χάσαμε τον άνθρωπό μας, έχασα τον πατέρα των παιδιών μου και των εγγονιών μου. Εγώ έχασα τη γη.Τι άλλο να σου πω να καταλάβεις; Τι άλλο να σου πω. Ο άνθρωπος αυτός ούτε κουνούπι δεν είχε πειράξει στη ζωή του.

-Και ήταν και άψογος επαγγελματίας και αγαπούσε και την οικογένεια.

Σύζυγος του Κουκουλάρη: Ήταν και πολύ καλός στη δουλειά του. Σε άνθρωπο να μην τυχάινει αυτό το πράγμα.

Προσπάθησε να αφοπλίσει τον δράστη και να βάλει τέλος στο κακό. Του πήρε το κυνηγετικό όπλο από τα χέρια δευτερόλεπτα μετά τη διπλή δολοφονία της Μαρίας Καρνέση και του Αντώνη Βλασσάκη. Έκανε το λάθος να γυρίσει την πλάτη του, ο 76χρονος είχε όμως και δεύτερο όπλο, έβγαλε ένα περίστροφο από την τσέπη και τον πυροβόλησε πισώπλατα.

Ο πονός για τους συγγενείς και τους φίλους του καπετάνιου είναι ανείπωτος. Αυτό που αναφέρουν είναι πώς πρόκειται για έναν άριστο επαγγελματία και έναν αξιοθαύμαστο άνθρωπο.

«Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος πραγματικά. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο πεθερός μου. Και εγώ ακόμα του χρωστάω πολλά. Εξαιρετικός άνθρωπος. Όλους τους βοήθαγε... καλό έκανε», δηλώνει ο γαμπρός του.

Ένα καλό .. που το πλήρωσε με τη ζωή του. Επί χρόνια στενός συνεργάτης της οικογένειας Καρνέση. Έδωσε τη ζωή του μέσα στην ναυτιλιακή που τον ανέδειξε επαγγελματικά.

«Ο πεθερός μου ήταν ένας άνθρωπος θυσίας όπως καταλάβατε από την πράξη του. Αυτό ήταν κάτι που έκανε όλη του τη ζωή. Θυσιαζόταν για όλους .. πρώτα από όλα για την οικογένειά του για μας όλους. Ήταν το στήριγμα μας και κατόπιν και για όλους τους ανθρώπους που το ζητούσαν αυτό. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο διάλεξε και ο Χριστός που τόσο πολύ τον αγαπούσε να τον παραλάβει μέσω αυτής της θυσίας του. Και εμείς θα βράσουμε στο πικρό ζουμί της απώλειάς του», προσθέτει ο γαμπρός του.

Το σπίτι της οικογένειας από νωρίς το πρωί δέχεται κόσμο. Φίλοι, συγγενείς, γείτονες. Όλοι με ένα ''γιατί'' στο στόμα. Γιατί να χάσουν έτσι άδικα και αναπάντεχα τον δικό τους άνθρωπο.

«Ήταν ένας αγαπημένος άνρθωπος τον οποίο τον χάσαμε. Αυτό ήταν. Αγαπημένος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος. Οικογενειάρχης, κύριος. Στους γύρω στη σύζυγο. Σε όλους», αναφέρει συγγενής του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο Ηλίας Κουλούρης προσπάθησε να ηρεμήσει τον δράστη και όταν βρήκε την ευκαιρία του άρπαξε την καραμπίνα. Λίγο αργότερα ο 76χρονος έχοντας πάρει πίσω την κυνηγετική του καραμπίνα με την οποία εισέβαλε στα γραφεία της εταιρείας έβαλε τέλος στη ζωή του.

