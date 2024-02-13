Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρήστου και Μακρυγιάννη για τις επιδόσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τους Απ. Χρήστου και Βαγ. Μακρυγιάννη

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτακης συνεχάρη με ανάρτηση του τους αθλητές Απ. Χρήστου και Βαγ. Μακρυγιάννη για τις επιδόσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτακης έγραψε στην ανάρτηση του στο Χ: «Θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Χρήστου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο, αλλά και στον Βαγγέλη Μακρυγιάννη που τερμάτισε στην 4η θέση στον ίδιο τελικό. Οι αθλητές μας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόχα Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark