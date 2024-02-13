Ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτακης συνεχάρη με ανάρτηση του τους αθλητές Απ. Χρήστου και Βαγ. Μακρυγιάννη για τις επιδόσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτακης έγραψε στην ανάρτηση του στο Χ: «Θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Χρήστου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο, αλλά και στον Βαγγέλη Μακρυγιάννη που τερμάτισε στην 4η θέση στον ίδιο τελικό. Οι αθλητές μας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα!».

Πηγή: skai.gr

