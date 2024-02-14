Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, είναι των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος

Πηγή: skai.gr

