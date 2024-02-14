Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, είναι των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:
Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος
Πηγή: skai.gr
- Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρήστου και Μακρυγιάννη για τις επιδόσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα
- Μακελειό στη Γλυφάδα: Συγκλονίζει η σύζυγος του καπετάνιου μιλώντας στον ΣΚΑΪ - «Xάσαμε τον άνθρωπό μας»
- Μακελειό στη Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του 76χρονου - Τι «βγαίνει» από την ανακοίνωση της ναυτιλιακής
