Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να θυμηθείτε να πείτε Χρόνια Πολλά

Σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, είναι των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος

