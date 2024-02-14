Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ο πολυαναμενόμενος «λευκός καπνός» μετά τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό δεν βγήκε εν τέλει από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου διεξήχθη η συνάντηση, και αντ' αυτού η μη ικανοποίηση των αγροτών από τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες, θολώνει εκ νέου την μεταξύ τους ατμόσφαιρα.

Η δυσαρέσκεια των αγροτών εκφράστηκε από τα πρώτα λεπτά μετά το πέρας της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ οι επακόλουθες προτάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων ή ακόμη και οι προτάσεις για κάθοδο των αγροτών με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, ηλεκτρίζουν και πάλι το κλίμα.

Όσο όμως κι αν η πίεση από τους αγρότες τείνει να αυξηθεί και πάλι προς την κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι το πακέτο που παρουσιάστηκε χθες και θα έχει άμεση ισχύ αλλά και αντίκτυπο για όλους τους αγρότες, είναι το τελικό πακέτο, μην αφήνοντας περιθώριο για νέες προσδοκίες. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο να δοθεί ή να τεθεί προς διαπραγμάτευση» ξεκαθάριζαν κυβερνητικές πηγές.

Η εκτίμηση δε, που επικρατεί στην κυβερνητική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αισιόδοξη, ως προς την έκβαση των αντιδράσεων, θεωρώντας πως μπορεί να επέλθει τελικά αποκλιμάκωση, παρά τις πρώτες «σκιές». Αυτή η κυβερνητική προσδοκία, πηγάζει εξ άλλου από το κλίμα που επικράτησε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών, το οποίο κρίθηκε καλό και φαίνεται να υπήρξε κατανόηση των δεδομένων. Άλλωστε και οι ίδιοι οι αγρότες, εξερχόμενοι του Μεγάρου Μαξίμου, έκαναν λόγο για έναν εποικοδομητικό διάλογο, ανεξαρτήτως του ότι δεν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους και η θέση τους θα επανακαθοριστεί μετά τις κατά τόπους γενικές συνελεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση επιμένει, όπως το έκανε και από την αρχή της κρίσης με τους αγρότες, ότι η πόρτα τους διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή για θεσμικά ζητήματα, αλλά και για το θέμα του αγροτικού πετρελαίου, για το οποίο, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντηση με τους αγρότες, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ανοίξει διάλογο για ένα πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του ΕΦΚ από το 2025 και μετά, με στοιχεία μόνιμης αντιμετώπισης, σχετικά με το πως κατανέμεται το ποσό επιστροφής, ποιοι και πότε θα το λαμβάνουν.

Σε αγκάθι στις σχέσεις κυβέρνησης αγροτών, αλλά και της κοινωνίας με τους αγρότες – όπως εκτιμούν στην κυβέρνηση – αναμένεται να εξελιχθεί τυχόν κλείσιμο των δρόμων, για το οποίο πριν καν γίνουν οι νέες συνελεύσεις των αγροτών, προϊδέασαν κάποιοι από τους εκπροσώπους τους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία αλλά και θα δυσκολέψει την καθημερινότητα επαγγελματιών και πολιτών, προφανώς και δεν θα γίνει αποδεκτό, διαμηνύεται από το Μέγαρο Μαξίμου το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αποφασισμένο να το αντιμετωπίσει. Άλλωστε οι ανοιχτοί δρόμοι αποτελούσε εξ αρχής κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση προκειμένου να διεξαχθεί ο διάλογος και η διαπραγμάτευση με τους αγρότες, την οποία σεβάστηκαν και τήρησαν και οι δύο πλευρές.

Προς ώρας η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής, ενόψει των νέων αποφάσεων των αγροτών, προσδοκώντας να επικρατήσουν οι πιο «ψύχραιμες» φωνές και όχι οι εισηγήσεις εκείνων που θέλουν ενίσχυση των μπλόκων και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που μπορεί να φτάσει μέχρι και το κλείσιμο των δρόμων. Ο πρωθυπουργός «έξυσε τον πάτο του βαρελιού, όπως υποσχέθηκε» για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας τις χθεσινές, νέες πρωτοβουλίες στήριξης, ﻿για φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2+8 χρόνια και προκαταβολή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο (που ανέρχεται σε 82 εκατ. ευρώ), ύψους 40 εκατ. ευρώ, στα τέλη Μαρτίου.

Οι ίδιες πηγές πάντως διευκρίνιζαν πως δεν αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση για τα αγροτικά ζητήματα και ο πρωθυπουργός όταν τελειώσει τα ταξίδια του θα έχει συναντήσεις για τα θέματα της Θεσσαλίας, αυτές που κάνει με τους φορείς της περιοχής.



