Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις του οι αγρότες την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών για τις αλλαγές στην ΚΑΠ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Πάνος Γαρουφαλλιάς, στο τελωνείο της Λάρισα βρίσκονται περίπου 15 με 20 τρακτέρ από τον κόμβο του Πλατυκάμπου. Τα τρακτέρ διέσχισαν δρόμους της πόλης και κατευθύνθηκαν προς το Τελωνείο (πάνω από την υπόγεια διάβαση της οδού Φαρσάλων), το οποίο απέκλεισαν.

Με τα τρακτέρ τους οι αγρότες μετέφεραν σανό το οποίο και πέταξαν μπροστά από το τελωνείο.

Στη συνέχεια αναμένεται να μεταβούν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας όπου και θα παραμείνουν για 24 ώρες.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν σήμερα το απόγευμα αγρότες από την Καρδίτσα όπου θα κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης, αλλά και αγρότες των Τρικάλων και της Καλαμπάκας από το μπλόκο της Βασιλικής.

Παράλληλα, για τις 12 το μεσημέρι σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις έξω από το τελωνείο των Ευζώνων όπου θα συγκεντρωθούν αγρότες από την κεντρική Μακεδονία.

Το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει για ακόμα μία φορά συμβολικός αποκλεισμός του τελωνείου από τις 19:00- 21:00 για τα φορτηγά που εισέρχονται στη χώρα ενώ αγρότες της δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν ανάλογο συλλαλητήριο στο τελωνείο της Νίκης.



Πηγή: skai.gr

