Η φωνή μας αύριο στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών για τις αλλαγές στην ΚΑΠ, θα είναι η φωνή όλης της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των αγροτών της χώρας, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης από το βήμα του Συνεδρίου Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικού Τουρισμού, επισημαίνοντας ότι όλοι στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως μια γροθιά. Το Συνέδριο πραγματοποιείται για δεύτερη μέρα στην Ελευσίνα. Ο ΥπΑΑΤ επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα στο πλευρό των αγροτών σε ό,τι αφορά στις αναγκαίες αλλαγές στην ΚΑΠ προκειμένου να γίνει πιο λειτουργική και επωφελής για τους ίδιους και σε αυτήν τη λογική καταθέτει ήδη από αύριο 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές, οι οποίες είναι προϊόν συνεργασίας των EUMED-9.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός απέστειλε επιστολή (επισυνάπτεται η επιστολή) στα κοινοβουλευτικά κόμματα, στην ΕΘΕΑΣ, στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, στην Ένωση Περιφερειών και στους 13 Περιφερειάρχες, στην ΚΕΔΕ, στους Προέδρους των ΠΕΔ, σε Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και σε κάθε αναγνωρισμένο θεσμικό παράγοντα του χώρου, με την οποία ζητεί τις προτάσεις τους για δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ.

Ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είναι ξεκάθαρη η δήλωση και των 9 χωρών της EUMED-9 -μιας και υπήρξε κοινή δήλωση-ότι σαφώς πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις, σαφώς είμαστε υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης μετάβασης, ωστόσο πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις, ώστε το πεδίο να είναι πιο λειτουργικό και να επιστρέψουν οι αγρότες στο χωράφι εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι και όχι στα γκισέ των γραφειοκρατών. Είναι αδιανόητο όλο αυτό το βάρος που έχει πέσει στις πλάτες τους. Γι' αυτόν το λόγο, είμαστε ξεκάθαρα στο πλευρό των αγροτών που διατυμπανίζουν ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει κρίση ενεργειακή, ανησυχία για την κλιματική κρίση και ένα μεγάλο βάρος απ΄ αυτόν τον βραχνά, την δυσλειτουργία των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβληθεί και εφαρμόζονται όπως εφαρμόζονται στην ΚΑΠ 23-27.

Η φωνή μου αύριο το πρωί και η φωνή της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι η φωνή της Ελλήνων αγροτών.

Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας μας σε μια πρόσφατη συνάντηση που έχει μαζί τους. Όλα όσα έγιναν τις εβδομάδες που πέρασαν, όλα όσο οργανωμένα και με σεβασμό στην υπόλοιπη κοινωνία έγιναν από τους αγρότες μας είναι εργαλείο, είναι όπλο για να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την δικιά μας τη φωνή, την ελληνική φωνή στην καρδιά της Ευρώπης. Και για αυτόν το λόγο και δεν μένουμε άπρακτοι. Μόλις προχθές Παρασκευή απευθύνθηκα εγγράφως για να καταθέσουμε στις 10 του Μάρτη τυχόν δομικές αλλαγές που προτείνουν για την ΚΑΠ 23-27 τόσο η ΕΝΠΕ, τόσο η ΚΕΔΕ, τόσο οι διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι Ενώσεις, τα τριτοβάθμια Όργανα του Πρωτογενή τομέα, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα.

Απευθύνθηκα στα πολιτικά κόμματα, να μας καταθέσουν τι προτείνουν για να πάμε ενωμένοι και ως μια γροθιά- όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις- για το καλό των αγροτών μας και σε συντονισμό με τις συμμαχίες τις οποίες έχουμε χτίσει να διεκδικήσουμε δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ 23-27.Σ΄αυτήν την προσπάθεια- που είναι κοινή επαναλαμβάνω-δεν χωράνε, αυτήν την ώρα, αντιπολιτευτικές κινήσεις. Θέλουμε συμμαχίες πραγματικές και στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης».

Προτάσεις για τεχνικές αλλαγές

Αύριο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αλλά και στην συνεδρίαση της ομάδας των EUMED-9 ο Έλληνας υπουργός θα καταθέσεις 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ, ανάμεσα στις οποία περιλαμβάνονται:

· Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.

· Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα. Πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ειδικά από τα οικολογικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο.

· Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένες από την πραγματικότητα στο χωράφι. Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο σεβασμό στις αρχές τόσο της απλούστευσης όσο και της αναλογικότητας.

· Εναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

· Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων, καθώς και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί προς όφελος των Ελλήνων αγροτών τις διεθνείς συμμαχίες που έχει χτίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην παρέμβασή του από το βήμα του Συνεδρίου ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε και στις πολιτικές ελέγχων στην αγορά που έχει ξεκινήσει το ΥπΑΑΤ με μικτά κλιμάκια. Όπως είπε οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα επεκταθούν εκτός από το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος, στο μέλι, στο κρέας και στα οπωροκηπευτικά. Και τόνισε ότι είναι αμετακίνητος στη θέση ότι όποιοι έχουν παρανομήσει θα υποστούν κυρώσεις. «Καμία υπόθεση δεν θα μείνει στο συρτάρι», είπε σημειώνοντας ότι ήδη εξετάζονται 166 ξεχασμένες υποθέσεις.

Ανακοίνωσε επίσης ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης συζητείται σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ το οποίο, μεταξύ άλλων, ισχυροποιεί το κυρωτικό πλαίσιο στους ελέγχους.

Ο υπουργός, τέλος κάλεσε τους φορείς που ασχολούνται με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και τον θαλάσσιο τουρισμό να ενώσουν τις δυνάμεις τους γιατί ο στόχος είναι κοινός. Επανέλαβε δε ότι οφείλουμε να βγάλουμε τον αλιέα από τα παραδοσιακά καρτ- ποστάλ και να τον κάνουμε πρωτοπόρο στην παραγωγή.

Οι 19 προτάσεις

Το σύνολο των προτάσεων έχει ως εξής:

1. Διευκόλυνση της χρήσης δορυφορικών εικόνων καλής ποιότητας για την αποφυγή της ανάγκης επιτόπιων ελέγχων ή για την επανεξέταση των διαδικασιών ποιοτικών ελέγχων των συστημάτων ελέγχου μας για την αποφυγή της ανάγκης πολλαπλών επιτόπιων ελέγχων.

2. Απλοποίηση των ελέγχων – Μείωση των απαραίτητων επιθεωρήσεων σε μία επίσκεψη ανά αγρόκτημα ετησίως.

3. Αλλαγή της διάταξης για τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης από Ν+2 σε Ν+3, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ (άρθρο 34 παρ. 1 του Καν. 2021/2116), όπως ίσχυε την προγραμματική περίοδο 2014-2022. Εναρμόνιση με τις διατάξεις που ισχύουν για όλα τα άλλα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας N+3 κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού.

4. Εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την έναρξη ισχύος των προτάσεων τροποποίησης, για τις παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι (ΕΓΤΕ) με τις ισχύουσες διατάξεις για τον Πυλώνα ΙΙ (ΕΓΤΑΑ). Η ισχύς των τροποποιήσεων από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής τους στις υπηρεσίες της ΕΕ να εφαρμοστεί και για τον Πυλώνα Ι (ειδικά για τις κατηγορίες παρέμβασης του άρθρου 42 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 (τομεακές παρεμβάσεις)).

5. Δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, μόνο με κοινοποίηση στην ΕΕ για ορισμένα θέματα για τα οποία θα υπάρξει προηγούμενη συμφωνία. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποίησης στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, χωρίς περιορισμούς ως προς τον αριθμό ανά έτος για την αντιμετώπιση τυχόν αναγκών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του. Επιπλέον, να εφαρμόζεται αναδρομικότητα για ορισμένες τροποποιήσεις ανάλογα με τη φύση των σχετικών παρεμβάσεων (άρθρο 119 παρ. 8 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115).

6. Περιορισμός των απαιτούμενων πληροφοριών στο προγραμματικό κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ στα απολύτως απαραίτητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για κείμενο στρατηγικής και όχι για επιχειρησιακό κείμενο (Άρθρο 119 παρ. 7,9 και 12 Καν. (ΕΕ) 2021/2115) (Άρθρο 93 παρ. 1 και παρ. 3 Καν. (ΕΕ) 2021/2115) (Άρθρο 92 παρ. 2 Καν. (ΕΕ) 2021 /2115) (Άρθρο 95 παρ. 4 Καν. (ΕΕ) 2021/2115 (Άρθρο 98 παρ. 2 Καν. (ΕΕ) 2021/2115).

7. Επανεξέταση της απαίτησης για υποχρεωτική συνοχή των παρεμβάσεων των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων Εισοδήματος με την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2021/2115/ΕΕ, άρθρο 109 παράγραφος 2 γ)) όσον αφορά την απλούστευση.

8. Τροποποίηση των διατάξεων της διετούς ανασκόπησης επιδόσεων, προκειμένου να καλύψει το οικονομικό έτος 2026. Η ανοχή απόκλισης θα πρέπει να αυξηθεί από 25 σε 40% (2021/2115/ΕΕ, άρθρο 135(2)).

9. Επιτάχυνση της διαπραγμάτευσης των τροποποιήσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, με τη σημαντική μείωση του χρόνου διαβούλευσης μεταξύ των επιτροπών και των επίσημων υπογραφών.

10. Παρέκκλιση 12 μηνών από τα ακόλουθα Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ): ΚΓΠΚ 5, ΚΓΠΚ 6, ΚΓΠΚ 7, ΚΓΠΚ 8 (2021/2115/ΕΕ, Παράρτημα III).

11. Καμία υποχρέωση για έλεγχο υπό όρους για εκμεταλλεύσεις με μέγιστο μέγεθος εκμετάλλευσης έως 10 εκτάρια (2021/2116/ΕΕ, άρθρο 83).

12. Ετήσια έκθεση – παράταση του χρόνου επεξεργασίας της ετήσιας έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη ανταλλαγή δεδομένων από διάφορους φορείς (διαχειριστική αρχή, οργανισμός πληρωμών, επιτροπή παρακολούθησης και φορέας πιστοποίησης) και την τεχνική και διοικητική πολυπλοκότητα του συστήματος.

13. Ανασκόπηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και καθορισμός ρεαλιστικών προθεσμιών για την εφαρμογή τους. Ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα στην ΕΕ και υιοθέτηση πιθανών διορθώσεων σε αυτές τις νέες πολιτικές.

14. Επιλογές απλοποιημένου κόστους - στην πολιτική συνοχής, έργα κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσό υποχρεούνται να χρησιμοποιούν επιλογές απλοποιημένου κόστους. Για μέτρα εκτός ΟΣΔΕ, αυτή θα μπορούσε να είναι η επιλογή για την απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής.

15. Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας για να διασφαλιστεί η αναλογία κόστους/αποτελεσματικότητας προσαρμοσμένης στις προκλήσεις. Πρόβλεψη για έλεγχο εγγράφων όταν προσφέρει επαρκή βαθμό βεβαιότητας ή ακόμη και περιορισμός του ελέγχου του αριθμού των ζώων μόνο σε βοήθεια σε συνδυασμό με την παραγωγή ζώων.

16. Μείωση των περιπτώσεων που απαιτείται μεμονωμένο αίτημα για ανωτέρα βία, όταν οι φορείς ελέγχου διαθέτουν επίσημα στοιχεία, που αποδεικνύουν την εκδήλωση γεγονότος σε προσδιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές.

17. Ευελιξία για ανακατανομή αχρησιμοποίητων κονδυλίων, μεταξύ παρεμβάσεων με σωστή αιτιολόγηση.

18. Ευελιξία για χρήση έως και 2% του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

19. Ορισμός του εύρους θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του λιώσιμου πάγου για τη διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών για αλιευτικά προϊόντα.

Το Συνέδριο για την Αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον αλιευτικό τουρισμό, συνεχίζεται.

Το πρόγραμμα του ΥπΑΑΤ σε Βρυξέλλες και Παρίσι

Σήμερα το απόγευμα ο ΥπΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης, αναχωρεί για Βρυξέλλες.

Τη Δευτέρα:

- Στις 8.30 π.μ. θα γίνει συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

- Στις 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί το τακτικό Συμβούλιο των 27 Υπουργών γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

- Στις 13.20 θα γίνει η δεύτερη συνάντηση της ομάδας υπουργών των χωρών του Νότου (EUMED-9)

Την Τρίτη:

Στις 9.00 το πρωί, στο Παρίσι, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας και Κυριαρχίας Τροφίμων της Γαλλίας, Marc Fesnau, θα πραγματοποιηθεί Υπουργική ημερίδα με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις για την υγεία στην κτηνοτροφία, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Γεωργίας. Μετέχουν 60 υπουργοί Γεωργίας από όλο τον κόσμο.

