Με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2024 μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, λόγω του ότι συμπίπτει με τη Μεγάλη Τετάρτη.
Η απόφαση για τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα ελήφθη προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα της αγοράς σε μια περίοδο σημαντική για το εμπόριο και τους καταναλωτές.
Η απόφαση αυτή υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της ημέρας αυτής. Μιας ημέρας που λειτουργεί ως εφαλτήριο σκέψης και δράσης ώστε να βελτιωθεί ο εργασιακός βίος των πολιτών.
- Άγιος Παντελεήμονας: Φονικός καυγάς μεταξύ μεθυσμένων φίλων - Νεκρός ο 60χρονος, τραυματισμένος σοβαρά ο 62χρονος
- Στην τελική ευθεία η διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε νοσοκομεία και ΥΠΕ - Προ των πυλών το τεστ δεξιοτήτων από το ΑΣΕΠ
- Το ιστορικό ιστιοφόρο Le Belem στο Κατάκολο για την Αφή της Φλόγας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.