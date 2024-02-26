Με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2024 μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, λόγω του ότι συμπίπτει με τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η απόφαση για τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα ελήφθη προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα της αγοράς σε μια περίοδο σημαντική για το εμπόριο και τους καταναλωτές.

Η απόφαση αυτή υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της ημέρας αυτής. Μιας ημέρας που λειτουργεί ως εφαλτήριο σκέψης και δράσης ώστε να βελτιωθεί ο εργασιακός βίος των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

