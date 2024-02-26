Άγριο έγκλημα έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα τo πρωί της Δευτέρας όταν δύο άνδρες μαχαιρώθηκαν μεταξύ τους μετά από καυγά.

Ο άνδρας που επιτέθηκε στον φίλο του μεταφέρθηκε στον Ερυθρο Σταυρό και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο σημείο.

Προανάκριση για το συμβάν πραγματοποιεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Θεοδόση Πάνου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, οι δύο άνδρες ήταν φίλοι από μικρά παιδιά, με καταγωγή από τα Πομακοχώρια της Ξανθης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατανάλωσαν αρκετή ποσότητα αλκοόλ και γύρω στις 7 παρά επέστρεφαν στην οικία του 60χρονου, στην είσοδο της πολυκατοικίας διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία, και ο 60χρονος φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι και να χτύπησε τον 62χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην τζαμαρία και να του πάρει το μαχαίρι. Του κατάφερε χτυπήματα με τα οποία ο 60χρονος έχασε επιτόπου τη ζωή του

Ο 62χρονος είναι βαριά τραυματισμένος, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

