Το deal που θα κάνει τον Τραμπ κατά 3 δισ. δολ. πλουσιότερο

Το πράσινο φως στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για εισαγωγή της πλατφόρμας του κοινωνικής δικτύωσης στο χρηματιστήριο, έδωσαν οι επενδυτές, κίνηση η οποία αναμένεται να κάνει τον πρώην αμερικανό πρόεδρο κατά περίπου 3 δισ. δολ. πλουσιότερο. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομική πίεση λόγω των δικαστικών του περιπετειών.

Η “Trump Media & Technology”, η εταιρεία που ελέγχει το κοινωνικό δίκτυο του πρώην προέδρου “Truth Social” παλεύει εδώ και χρόνια να εισαχθεί στο αμερικανικό χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με “εταιρεία κέλυφος”.

Οι αντιστάσεις φαίνεται πως κάμφθηκαν καθώς οι μέτοχοι της Digital World Acquisition, έδωσαν την Παρασκευή το πράσινο φως για τη συγχώνευση με την Trump Media & Technology. Κι ενώ η πλατφόρμα του Τραμπ, Truth Social, από το λανσάρισμά της το 2021 έχει εμφανίσει πωλήσεις μόλις 5 εκατ. δολ. οι υποστηρικτές του πρώην αμερικανού προέδρου συσπειρώθηκαν ώστε να δώσουν ώθηση στη μετοχή της Digital World. Κίνηση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο κατά 145% στη μετοχή από τις αρχές του έτους, εκτοξεύοντας την της στα περίπου 6 δισ. δολ. Σημειώνεται πως στον απόηχο των εξελίξεων η μετοχή της Digital World έφτασε να διαπραγματεύεται στα 44 δολ. Ο Τραμπ θα ελέγχει 79 εκατ. μετοχές της νέας εισηγμένης εταιρείας, που μεταφράζεται σε πόσο ύψους 3 δισ. δολ. Δεν θα μπορέσει ωστόσο να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του αμέσως καθώς με βάση τη νομοθεσία οι βασικοί μέτοχοι δεν μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους πριν παρέλθει ένα εξάμηνο από τη στιγμή της συγχώνευσης.

Με σύμβολο τα αρχικά του

Η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπό την επωνυμία “Trump Media & Technology Group” με το σύμβολο της μετοχής να είναι “DJT” – τα αρχικά του Ντόναλντ Τραμπ.

Μπορεί να αποπληρώσει το πρόστιμο των 464 εκατ. δολ.;

Ενώ ο πρώην πρόεδρος γίνεται κατά 3 δισ. δολ. πλουσιότερος, η αδυναμία (κατά δήλωσή του) να καταβάλει στη νεοϋορκέζικη δικαιοσύνη εγγύηση πώς θα αποπληρώσει το πρόστιμο ύψους 464 εκατ. δολ. που του επιβλήθηκε για οικονομικές απάτες στον όμιλο ακινήτων του, μετά την καταδίκη του σε αστική δίκη τον Φεβρουάριο, δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει ξεπεραστεί.

Πριν ανακοινωθεί πάντως το πράσινο φως για τη συγχώνευση, ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν "500 εκατ. δολ. σε μετρητά, μέσω σκληρής δουλειάς, ταλέντου και τύχης." Ποσό το οποίο θα μπορούσε να του εξασφαλίσει το ομόλογο που θέλει ως εγγύηση η νεοϋορκέζικη δικαιοσύνη ώστε να εξετάσει την έφεση που κατέθεσαν οι δικηγόροι του στις αρχές της εβδομάδας.

Από την άλλη, όμως, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει "ένα σημαντικό ποσό" από τα μετρητά που συγκέντρωσε για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία - η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας, καθώς ο πολιτικός του μηχανισμός έχει καταβάλει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να πληρώσει τους δικηγόρους που τον εκπροσωπούν στις διάφορες ποινικές και αστικές υποθέσεις του.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον δικαστή της Νέας Υόρκης ότι γνώριζε πόσα μετρητά διαθέτει και σκόπιμα κατέληξε στο πρόστιμο των 464 εκατ. δολ. προκειμένου να παρεμποδίσει την εκστρατεία του, επαναλαμβάνοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς του ότι η υπόθεση είχε πολιτικά κίνητρα.

Πηγή: skai.gr

