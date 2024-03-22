«Εκτιμούμε ότι θα υπάρχουν μειώσεις και όχι αυξήσεις τιμών στις τηλεπικοινωνίες» ανάφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Γιώργου Νικητιάδη.

Ο υπουργός, επισήμανε ότι «οι τιμές τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν και δεν αυξήθηκαν» σημειώνοντας ότι «η αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια δεν επηρέασαν τις τιμές του κλάδου των τηλεπικοινωνιών». Υπενθύμισε ότι το περασμένο καλοκαίρι, όταν τέθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κανονισμός που επέτρεπε τη δημιουργία ενός μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις εν ενεργεία συμβάσεις των παρόχων, «αυτή η διαδικασία δεν προχώρησε και δεν έγινα δεκτές οι όποιες αυξήσεις». Η κυβέρνηση, είπε ο υπουργός, «δεν έχει την δυνατότητα απευθείας ρύθμισης των τιμών της λιανικής στις τηλεπικοινωνίας, καθώς είναι μια ανταγωνιστική αγορά». Η πολιτική μας, είπε ο κ. Παπαστεργίου είναι «να βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή με τους παρόχους και πολλές φορές έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουμε πετύχει τη μείωση τιμών ή σε δράσεις προς όφελος των χρηστών»

Ο υπουργός τόνισε ότι εκτός από ένα δημοσίευμα που υπήρξε «από πουθενά αλλού δεν έχει αναφερθεί ότι υπάρχει κάποια σοβαρή αναφορά για επικείμενες μαζικές αυξήσεις, του 20%. Δεν πρόκειται για μια πρακτική αυξήσεων όλων των εταιρειών όπως υπονοείται στο δημοσίευμα αυτό, αλλά ο λόγος ήταν για μια εταιρεία και μόνο, η οποία προτίθεται από την 1η Απριλίου να κάνει αυξήσεις σε νέα συμβόλαια που θα συνάψει».

Αντίθετα, προσέθεσε ο κ. Παπαστεργίου, «η Cosmote ανακοίνωσε την πρόσθεσή της για έκπτωση σχεδόν 30% στις τιμές χονδρικής. Την ίδια ώρα, και ο νέος παίκτης στις τηλεπικοινωνίες που είναι η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί για αντίστοιχες μειώσεις σε σχέση με τις τιμές του μοντέλου χονδρικής. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα επιφέρει μειώσεις και στις τιμές της λιανικής».

Αναγνώρισε ότι «η Ελλάδα δεν είναι από τις πιο φθηνές χώρες στις τηλεπικοινωνίες αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι και η ακριβότερη». Ο υπουργός, επικαλούμενος στοιχεία από την έκθεση της ΕΕΤΤ ανέφερε ότι «το 2023 συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά η αποκλιμάκωση των τιμών στις τηλεπικοινωνίες» και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, είπε ότι «η χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη της ΕΕΤ, είναι στη μέση του καταλόγου του κόστους τιμών μεταξύ των χωρών της ΕΕ στα ”ακριβά πακέτα” κινητής τηλεφωνίας».

Σχετικά με τις ταχύτητες, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι στην κινητή τηλεφωνία είμαστε στην 36η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, «πράγματι στις ταχύτητες σταθερής τηλεφωνίας υστερούμε». Επισήμανε όμως ότι αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη των οπτικών ινών -από το 2018 που είχαμε μηδενική εγκατάσταση σε οικίες σήμερα έχουμε κάλυψη 36%, όπου δυνητικά μπορεί να συνδεθούν οικίες. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο αριθμός των σπιτιών που είχαν πρόσβαση σε δίκτυο οπτικών ινών αυξήθηκε κατά 34,5%. Σήμερα παρότι έξω από το ένα τρίτο των σπιτιών περνάνε οπτικές ίνες μόλις το 9% των κατοικιών έχει συνδεθεί σε δίκτυο οπτικών ινών, προφανώς θεωρώντας ακριβό το κόστος. Γι αυτό το λόγο, είπε ο υπουργός, προχωράμε σε δύο πακέτα που καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους εγκατάστασης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο κ. Παπαστεργίου, επίσης ανέφερε ότι «την προηγούμενη Τρίτη υπήρξε μια συνάντηση με τις τέσσερις εταιρείες που παρέχουν χονδρική και λιανική υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών». «Έως το 2026, η Vodafone Ηellas δεσμεύτηκε ότι θα έχει υλοποιήσει 850.000 νέες γραμμές οπτικής ίνας σε οικίες, η Cosmote θα έχει υλοποιήσει 3.000.100 νέες γραμμές οπτικής ίνας, η ΔΕΗ θα έχει υλοποιήσει 1.300.000 νέες γραμμές και η Nova 1.000.000 νέες γραμμές οπτικής ίνας. Χονδρικά οι επενδύσεις αυτές είναι άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Τέλος, για τις συγκρίσεις που γίνονται για τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τον διαγωνισμό για το «5G» σε σχέση με τον διαγωνισμό που έγινε στην Πορτογαλία, ο υπουργός επισήμανε ότι δεν ήταν ίδιοι ούτε ως προς τον χρόνο αλλά ούτε και ως προς το φάσμα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης, επικαλούμενος δημοσιεύματα, ανέφερε ότι καταγράφεται πως «αναμένονται απογειώσεις στις χρεώσεις για κινητή, σταθερή τηλεφωνία και internet». Επικαλούμενος έρευνες, είπε ότι οι τιμές στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλές σε σύγκριση με τις χώρες όχι μόνο της ΕΕ αλλά και του ΟΟΣΑ. Υποστήριξε ότι απέτυχε η προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι από την κυβέρνηση προκειμένου να πιέσει τις εταιρείες-παρόχους να μειώσουν τις τιμές. Επισήμανε ότι η αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι τεράστια και την εκμεταλλεύονται μόλις τρεις εταιρείες και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια ώστε να έρθουν ή να υπάρξουν και άλλες εταιρείες. Τέλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε η ΕΕΤΤ να ελέγξει εάν υπάρχουν εναρμονισμένες τιμολογιακές πολιτικές από αυτές τις τρεις εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

