ΑΑΔΕ: Και με κάρτες ξένων τραπεζών η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και κάρτες πληρωμών αλλοδαπής έκδοσης στις συναλλαγές τους με την ΑΑΔΕ έχουν πλέον οι φορολογούμενοι. «Μια ακόμα υπηρεσία παραδίδεται σήμερα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κάνοντας πιο εύκολες τις καθημερινές συναλλαγές κατόχων αλλοδαπών καρτών με φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Ειδικότερα, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα αποδοχής πληρωμών μέσω καρτών αλλοδαπής έκδοσης στο δίκτυο EFT/POS και e-POS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και e-POS για το e-Παράβολο.

Η νέα υπηρεσία καλύπτει ανάγκες συναλλαγής ομογενών, κατοίκων εξωτερικού, τουριστών και επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό εργαλείο που βελτιστοποιεί την εξυπηρέτηση και διευκολύνει περαιτέρω τη φορολογική συμμόρφωση.

Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να εκπληρώνουν φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις τους, όπως πληρωμή ΕΝΦΙΑ, e-Παράβολου, τελών πλοίων αναψυχής και ημεροπλοίων (ΤΕΠΑΗ) και λοιπών βεβαιωμένων οφειλών, κάνοντας χρήση καρτών αλλοδαπής έκδοσης, που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών VISA και MASTERCARD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

