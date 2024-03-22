Ξεπέρασαν τις 110.000 οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών

Ξεπέρασαν τις 110.000 οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών τους μηχανών με τα συστήματα POS.

Με τους ρυθμούς που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες -περί τις 5.000 διασυνδέσεις ταμειακών μηχανών με POS σε ημερήσια βάση- το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων. Σημειώνεται πως, προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την ενημέρωση επί της διαδικασίας τεχνικών και υπόχρεων επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την υποβολή έως 1 Απριλίου των ραντεβού των τεχνικών εγκατάστασης με τις υπόχρεες διασύνδεσης επιχειρήσεις, τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός Απριλίου.

Περισσότερες από 180.000 αιτήσεις για τον 4ο κύκλο χρηματοδότησης

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς POS και διασύνδεσης με την ταμειακή μηχανή, ανήλθαν σε 184.432. Οι αιτήσεις βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας προκειμένου να προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι.

Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 4ου κύκλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατηγορία 1 -Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS: 79.137

Κατηγορία 3 -Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης: 18.777

Κατηγορία 4-Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS: 58.110

Κατηγορία 5:Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης: 11.819

Κατηγορία 6:Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης: 16.589

Υπενθυμίζεται πως στους πρώτους 3 κύκλους εγκρίθηκαν vouchers σε 290.975 επιχειρήσεις με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 40,6 εκατ. ευρώ ενώ αναμένεται και η έναρξη του 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

Πώς διαμορφώνονται οι προθεσμίες για τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών

Υπενθυμίζεται ότι, οι σχετικές προθεσμίες διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές διαμορφώνονται ως εξής:

Έως την 31η Μαρτίου 2024 για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα τους προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

-για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των ραντεβού στο Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΑΑΔΕ που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός Απριλίου έχει οριστεί η 1η Απριλίου 2024. Οι τεχνικοί εγκατάστασης και υποστήριξης ΦΗΜ θα πρέπει να καταχωρήσουν στην πλατφόρμα τα προγραμματισμένα ραντεβού με τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες για διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS. Οι υπόχρεες διασύνδεσης επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν τις πληροφορίες στην πλατφόρμα και θα έχουν τη δυνατότητα από αύριο, 23 Μαρτίου να διατυπώνουν ενδεχόμενες διαφωνίες με τα καταχωρημένα στοιχεία.

- για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται περισσότερες.

Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία και τη συνεργασία επιχειρήσεων και τεχνικών εγκατάστασης η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει μαζικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Στους τεχνικούς εγκατάστασης, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης των ραντεβού με τους πελάτες τους για το μήνα Απρίλιο.

Στους υπόχρεους διασύνδεσης προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο δήλωσης των ραντεβού από τους τεχνικούς ώστε να γνωρίζουν πως δεν θεωρούνται εκπρόθεσμοι.

Στους υπόχρεους διασύνδεσης για τους οποίους έχει καταχωρηθεί ραντεβού ενημερώνοντάς τους.

Διευκρινίζεται πως όσες επιχειρήσεις υπάγονται στους 35 κλάδους λιανικής που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS, εφόσον έγινε η παραγγελία του έως και τις 29 Φεβρουαρίου έχουν τη δυνατότητα να το εγκαταστήσουν εντός Μαρτίου. Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που αναφέρθηκαν παραπάνω και που αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.