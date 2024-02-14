Ολόκληρο το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και ευελιξίας. Δύο παράγοντες οδηγούν στην ενεργειακή μετάβαση και στους ενεργειακούς στόχους μας: πρώτον η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα και δεύτερον η ευελιξία".

Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σε συζήτηση για τον νέο χάρτη της ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Φόρουμ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο που διοργανώνουν το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας και η Καθημερινή συμμετείχαν η Deputy Assistant Secretary για την ενέργεια στο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Kimberly Harrington, o Γενικός Γραμματέας του East Med Gas Forum, Osama Mobarez και ο senior fellow του Royal United Services Institute και πρώην πρέσβης, Jonathan Cohen, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο της Καθημερινής, Ηλιάνα Μάγρα.

"Σε αντίθεση με πριν από δέκα με δεκαπέντε χρόνια, κάθε νέα μεγαβατώρα ηλιακής και αιολικής ενέργειας είναι πολύ φθηνότερη από οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούμε να τις αναπτύξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βέβαια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν περιορισμούς. Εδώ υπεισέρχεται η ευελιξία και φυσικά οι ευέλικτες τεχνολογίες όπως το φυσικό αέριο ή οι μπαταρίες ή τα αντλιοστάσια - είναι σημαντικές τεχνολογίες που θα συνεχιστούν και θα είναι ακόμη πιο σημαντικές τα επόμενα χρόνια", σημείωσε ο κ. Στάσσης και πρόσθεσε πως με πεδίο δραστηριότητας σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, η ΔΕΗ έχει τη φιλοδοξία να αναπτυχθεί περισσότερο στην περιοχή. "Όλα όσα κάνουμε είναι γιατί προσβλέπουμε σε αυτή τη μετάβαση. Βλέπουμε ένα οικοσύστημα στο τέλος αυτής της ενεργειακής μετάβασης και κάνουμε μικρά βήματα για να φτάσουμε εκεί μέρα με τη μέρα", ανέφερε. Τέλος, σημείωσε πως τη Δευτέρα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Υφυπουργο Ενέργειας Τ.Παιατ ώστε να εξηγήσει τα σχέδιά του. "Νομίζω ότι αυτό είναι στη διεθνή ατζέντα αυτή τη στιγμή, οι συνολικές δραστηριότητες που κάνουμε σε όλη την περιοχή", σημείωσε.

Η Deputy Assistant Secretary για την ενέργεια στο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Kimberly Harrington, μίλησε για την αμερικανική ενεργειακή διπλωματία στην Ευρώπη. Υπογράμμισε πως η Ρωσία προβλέπεται να απολέσει μεγάλο μέρος των παγκόσμιου ποσοστού σε ΦΑ έως το 2030. "Οι προβλέψεις της Ρωσίας για διεθνώς εμπορεύσιμο φυσικό αέριο, που είχαν διαμορφωθεί στο 30% το 2021, πρόκειται να μειωθούν στο 15% μέχρι το 2030. 'Αρα μιλάμε για μια δραματική αλλαγή. Η ενεργειακή διπλωματία των ΗΠΑ εστιάζει ιδιαίτερα στο να διασφαλιστεί ότι οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές ενέργειας", ανέφερε. Εστιάζοντας στην Ελλάδα πρόσθεσε πως βλέπουμε μερικά παραδείγματα νέων διασυνδέσεων προσθέτοντας πως ο Interconnector Ελλάδα-Βουλγαρία αναδιαμορφώνει τα ενεργειακά μονοπάτια της περιοχής και βοηθά να σπάσει το μονοπώλιο του προβλήματος στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο στην περιοχή. "Βλέπουμε επίσης τη διασύνδεση της Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας - έναν τρόπο σύνδεσης της Βόρειας Μακεδονίας και αύξησης της ενεργειακής της ασφάλειας", αναφέρει.

Ο επικεφαλής του East Med Gas Forum, Osama Mobarez, επικεντρώθηκε στις δράσεις για το κλίμα υπενθυμίζοντας την πρωτοβουλία του EMGF για την απολιγνιτοποίηση, που ξεκίνησαν στο COP27. "Στην COP28, ξεκινήσαμε τη δεύτερη φάση αυτής της πρωτοβουλίας. Και ο κύριος στόχος μας από αυτό είναι πώς μπορούμε να παράγουμε περισσότερο αέριο, αλλά με πιο υπεύθυνο τρόπο; Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο σε παροχή ενέργειας χαμηλού κόστους, χαμηλών εκπομπών άνθρακα;", σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας Η πρωτοβουλία αυτή αναγνώρισε τους πέντε βασικούς πυλώνες για το EMGF: τεχνολογία, εναρμόνιση πολιτικών και κανονισμών, την ανάδειξη της περιοχής σε κόμβο, την προσπάθεια διευκόλυνσης της χρηματοδότησης και την προσέλκυση επενδύσεων που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα και την πιστοποίηση επιπέδων άνθρακα.

Για το τεράστιο αναξιοποίητο ενεργειακό δυναμικό, το ενεργειακό μείγμα και τις ΑΠΕ σε συνδυασμό με το υδρογόνο μίλησε μεταξύ άλλων ο πρώην πρέσβης, Jonathan Cohen. "Πρέπει να σκεφτείς όλο το καλάθι της παραγωγής και πώς θα το διαχειριστείς", ανέφερε σχετικά με το υδρογόνο σε συνδυασμό με τα υποθαλάσσια καλώδια, την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. "Είναι ενδιαφέρον ότι η ΕΕ έχει ορίσει οκτώ διαφορετικά σημεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοιλάδες υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης. Υπάρχει λοιπόν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εξετάζεται για να αυξηθεί η κοιλάδα του υδρογόνου. Η παραγωγή υδρογόνου είναι επίσης περίπλοκη, επομένως πρέπει να γίνει κάπου μακριά από αστικό κέντρο και πολύ κοντά τόσο σε πηγή ενέργειας όσο και σε μια σύνδεση μεταφοράς. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά έρχεται γρήγορα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

