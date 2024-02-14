Δέκα νέα καταστήματα ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα

Με 10 νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ανακαινισμένα αλλά και καινούργια, ενισχύεται το δίκτυο καταστημάτων ΔΕΗ. Πρόκειται για 8 νέα καταστήματα σε Κηφισιά, Αιγάλεω, Πετρούπολη, Ελευσίνα Αττικής, καθώς και σε Πρέβεζα, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη, Λάρισα, που ξεκίνησαν ήδη να λειτουργούν, ενώ πολύ σύντομα ανοίγουν ακόμη δύο καταστήματα σε Πάτρα και Παγκράτι.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση:

Συνολικά, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ έχουν ξεπεράσει τα 20 με τον μετασχηματισμό του δικτύου να προχωρά δυναμικά, σε όλη την Ελλάδα. Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό.

Λειτουργώντας καθημερινά από τις 07:30 έως τις 20:00, καθώς και όλο το 24ωρο για πληρωμές λογαριασμών μέσω του myΔΕΗ 24/7, τα νέα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν λογαριασμούς, να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Οι επισκέπτες των νέων καταστημάτων μπορούν να βρουν όλα τα νέα προϊόντα ενέργειας που παρέχει η ΔΕΗ, επί παραδείγματι το ΔΕΗ myHome 4All, το νέο οικιακό κυμαινόμενο προϊόν που δίνει τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους πελάτες να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, ενώ τους ανταμείβει σε περίπτωση εξοικονόμησης.

Οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν τα δύο νέα ανταγωνιστικά κυμαινόμενα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που παρουσίασε η ΔΕΗ, με την επιλογή του προϊόντος να γίνεται για πρώτη φορά με βάση την πραγματική κατανάλωση της επιχείρησης και όχι τον τύπο μετρητή, προσφέροντας παράλληλα εξειδικευμένη εξυπηρέτηση, καθώς και πρόγραμμα επιβράβευσης για την επιχείρηση. Το ΔΕΗ myBusiness 4All απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κατανάλωση έως 10 MWh τον χρόνο, ενώ το ΔΕΗ myBusiness 4All+ σε επιχειρήσεις με κατανάλωση μεγαλύτερη από 10 MWh τον χρόνο.

Επιπλέον, οικιακοί και εταιρικοί πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή το FixIt, την πρόσθετη υπηρεσία άμεσης τεχνικής βοήθειας στον χώρο.

Τέλος, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις ενεργειακές λύσεις ΔΕΗ σχετικά με φωτοβολταϊκά συστήματα και αντλίες θερμότητας, ενώ στον ειδικό χώρο τεχνολογίας βρίσκουν έξυπνες συσκευές και λύσεις smart living για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα ζωής τους.

Η ΔΕΗ δίνει την ευκαιρία σε ιδιώτες, που θέλουν να αποκτήσουν κατάστημα ΔΕΗ με τη μέθοδο franchise, να γίνουν συνεργάτες του ταχύτατα αναπτυσσόμενου δικτύου της και κομμάτι της νέας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της, μέσω του προγράμματος «ΔΕΗ myStore».

Το ΔΕΗ myStore είναι ένα μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης ιδιαίτερα ελκυστικό και προσοδοφόρο για τον συνεργάτη-franchisee, το οποίο περιλαμβάνει ανταγωνιστική και ανταποδοτική εμπορική πολιτική, πλήρη υποστήριξησε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του καταστήματος και εξυπηρέτησης των πελατών, συνεχή εκπαίδευση του συνεργάτη-franchisee και του προσωπικού του, συμβουλευτική από εξειδικευμένη ομάδα, εγχειρίδια λειτουργίας και διαφημιστική επικοινωνία εστιασμένη στα καταστήματα ΔΕΗ.

Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα για τα καταστήματα ΔΕΗ Χαϊδαρίου, Ν. Ερυθραίας, Πειραιά, Ν. Σμύρνης, Ν. Ηρακλείου και Βριλησσίων.

Πηγή: skai.gr

