ΔΕΗ: Ενεργειακός διάδρομος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με εξαγορές σε Ρουμανία - Βουλγαρία

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης της ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με επίκεντρο τις εξαγορές στη Ρουμανία (ολοκληρώθηκε), τη Βουλγαρία (εξετάζεται) και τους ενεργειακούς διαδρόμους που αναπτύσσονται με την αναβάθμιση των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής καταλαμβάνουν κεντρική θέση στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης σε πληθώρα αναλυτών στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο "εκτός από τον κρίσιμο ρόλο στην Ελλάδα και την ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία, ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και ανάπτυξη στην Βουλγαρία ή/και την ευρύτερη περιοχή, όπου ο Όμιλος αποσκοπεί να έχει 1,1GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030".

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ κατέχει την πρώτη θέση της αγοράς στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια ρεύματος στην Ελλάδα, ενώ στη Ρουμανία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής με 3 εκατ. πελάτες, κατέχει τη δεύτερη θέση στα δίκτυα διανομής και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ρεύματος από ΑΠΕ με μονάδες ισχύος 597 μεγαβάτ.

«Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ο Όμιλος ΔΕΗ θα πετυχαίνει με το διευρυμένο και αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ φωτοβολταικών και αιολικών πάρκων, διασπορά του κινδύνου εκμεταλλευόμενος τις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή» αναφέρεται σχετικά από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου το όφελος από τις συνέργειες στα Βαλκάνια εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από την ενίσχυση των διασυνδέσεων στην περιοχή καθώς ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί ή εξετάζει επέκταση των υφιστάμενων ή κατασκευή νέων διασυνδέσεων με το σύνολο των χωρών στα βόρεια σύνορα της χώρας. Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη διασύνδεση με τη Βουλγαρία ενώ έχει αρχίσει η συζήτηση και για κατασκευή τρίτης.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας το 2023 μεταξύ Ρουμανίας - Βουλγαρίας ήταν 1,5 τερραβατώρες (TWh), Βουλγαρίας - Ελλάδς 2,8 TWh και Ελλάδας - Ιταλίας 1,3 TWh.

Κινητήρια δύναμη για τις ενεργειακές ροές στις διασυνδέσεις είναι οι σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ των επιμέρους αγορών: η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε Ρουμανία / Βουλγαρία το 2023 ήταν 104 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στην Ελλάδα 119 ευρώ και στην Ιταλία 127 ευρώ. Η ανάπτυξη των εισαγωγών / εξαγωγών ρεύματος έχει άμεσο όφελος και για τον καταναλωτή καθώς οι ακριβότερες εγχώριες πηγές υποκαθίστανται από φθηνότερες εισαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

