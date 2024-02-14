Λογαριασμός
Ξεπέρασαν τα 1,3 δισ. ευρώ οι προσφορές στις δύο δημοπρασίες ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

Η απόδοση του ομολόγου αυξήθηκε στο 2,85% έναντι 2,72% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου 2024

Ομόλογα

Ξεπέρασαν τα 1,3 δισ. ευρώ (1,334 δισ. ευρώ) οι προσφορές στις δύο δημοπρασίες ομολόγων που πραγματοποίησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχώρησε στην επανέκδοση των παρακάτω Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου:

  • σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 15 Ιουνίου 2028,
  • σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033.

Όσον αφορά στο ομόλογο λήξεως 15 Ιουνίου 2028 σταθερού επιτοκίου 3,875%, οι προσφορές έφθασαν τα 623 εκατ. ευρώ, έναντι 200 εκατ. ευρώ που προσδοκούσε να αντλήσει το Δημόσιο.

Η απόδοση του ομολόγου αυξήθηκε στο 2,85% έναντι 2,72% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου 2024.

Για το ομόλογο λήξεως Ι5 Ιουνίου 2033 σταθερού επιτοκίου 4,25%, υποβλήθηκαν προσφορές 711 εκατ. ευρώ, έναντι 200 εκατ. ευρώ, που προσδοκούσε να αντλήσει το Δημόσιο.

Η απόδοση του ομολόγου υποχώρησε στο 3,32% έναντι 3,76% που ήταν στη δημοπρασία που είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2023.

Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

