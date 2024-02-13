Συνάντηση του Γ. Στάσση με τον Τζέφρι Πάιατ στην Ουάσιγκτον για τα σχέδια επέκτασης της ΔΕΗ στα Βαλκάνια

Τα σχέδια της ΔΕΗ για διείσδυση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και το σχέδιο μετασχηματισμού της επιχείρησης παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης στον βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών για τους ενεργειακούς πόρους στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρέσβη Geoffrey Pyatt, με τον οποίο συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον.

Η ΔΕΗ έχει ήδη ολοκληρώσει την εξαγορά της ENEL Ρουμανίας που περιλαμβάνει δίκτυα, τη δραστηριότητα της προμήθειας και μονάδες ΑΠΕ, ενώ στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε πρόσφατα περιλαμβάνεται η επέκταση και στην αγορά της Βουλγαρίας ή/και την ευρύτερη περιοχή, όπου ο όμιλος αποσκοπεί να έχει 1,1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030.

Ο ενεργειακός διάδρομος εξασφαλίζει συνέργειες στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και ευκαιρίες για διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αποτελεί σημαντικό κρίκο στο σκέλος της ενέργειας για την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών στην οποία εντάχθηκε πρόσφατα η χώρα μας και αποτελεί πρότζεκτ συνεργασίας των χωρών μεταξύ της Βαλτικής, της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως ανέφεραν πηγές της ΔΕΗ, η διείσδυση της επιχείρησης στην περιοχή θεωρείται από τον αμερικανικό παράγοντα ως στοιχείο που μειώνει το ρίσκο και διευκολύνει τη μετάβαση των ενεργειακών συστημάτων των χωρών της περιοχής στην επόμενη ημέρα που περιλαμβάνει περισσότερες ΑΠΕ και σαφώς μικρότερη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης ανέφερε χθες σχετικά:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Πρέσβη Geoffrey Pyatt Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών για τους Ενεργειακούς Πόρους στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, και να του παρουσιάσω το σχέδιο μετασχηματισμού της ΔΕΗ Α.Ε., και την περιφερειοποίησή της στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Τον ενημέρωσα για τα σχέδια ενεργειακής μετάβασης, τις νέες επενδύσεις καθαρής και ευέλικτης παραγωγής στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και την υπόλοιπη Περιφέρεια, καθώς και για τον σημαντικό ρόλο της ΔΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την επέκταση των ενεργειακών διαδρόμων των περιοχών και την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.