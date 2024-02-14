Καθαρά κέρδη 800 εκατ. ευρώ το 2023 και πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως ανακοινώθηκε οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τα 59,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, αυξημένες κατά 2% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% της συνολικής βάσης καταθέσεων, επισημαίνεται.

Τα NPE (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ) υποχώρησαν στα 1,3 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 2,6 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η μείωση προήλθε από τις εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές εκκαθάρισης NPE, αλλά και από τα θετικά αποτελέσματα της οργανικής προσπάθειας. Συνεπώς, ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 3,5%, από 5,5% το προηγούμενο τρίμηνο, και 6,8% ένα χρόνο πριν.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου : «Το 2023, η παγκόσμια οικονομία κινήθηκε σταθερά εν μέσω ενός απαιτητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος με γεωπολιτικές αναταράξεις, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, με την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, την εξομάλυνση στις εφοδιαστικές αλυσίδες στην Ευρώπη και την άρση των τελευταίων περιορισμών για τον κορονοϊό, το οικονομικό περιβάλλον παρουσίασε ανθεκτικότητα.

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, του ισχυρού τουρισμού, των ισχυρών εξαγωγών και της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς η Ελλάδα έχει δεσμεύσει πόρους που ισοδυναμούν με το 17% του ΑΕΠ της σε επιχορηγήσεις και δάνεια, από τους οποίους το 41% έχει ήδη εκταμιευθεί. Επιπλέον, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επενδυτική βαθμίδα, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική και το μειούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς και η συνεπής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ως η Τράπεζα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επωφεληθεί από το θετικό οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζοντας να δημιουργεί αξία για την οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας. Θωρακισμένη με ισχυρή ρευστότητα, στιβαρό ισολογισμό και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την πορεία της χώρας μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 αποτέλεσε κομβική χρονιά, με την υλοποίηση πρωτοβουλιών όπως τα μέτρα στήριξης της πλημμυροπαθούς Θεσσαλίας, τις εξελίξεις στην ψηφιακή τραπεζική με έμφαση στις νέες λειτουργικότητες πληρωμών και χρηματοδότησης προς τους πελάτες μας, την ανάπτυξη του νέου μοντέλου των καταστημάτων μας με επίκεντρο την καινοτομία και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, και τη δημιουργία συνεργειών με ελληνικούς οργανισμούς εντός των πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης του προγράμματος EQUALL της Πειραιώς.

Πάνω απ' όλα, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να μετασχηματίζεται, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και όχι μόνο, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων, των πελατών και των επενδυτών της.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρει: «Η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική το 2023, με την αύξηση του ΑΕΠ να εκτιμάται σε περίπου 2,5%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και η εισροή ξένων επενδύσεων. Το 2023, η ελληνική δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, ενώ η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς θα αποτελέσει ένα ακόμα καταλύτη στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η Πειραιώς παρουσίασε το ιστορικά ισχυρότερο σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 4ο τρίμηνο, παράγοντας Euro0,25 κέρδη ανά μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οδηγώντας τα αντίστοιχα ετήσια μεγέθη του 2023 σε 0,80 ευρώ και 17%. Ο Όμιλος Πειραιώς συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και τη συσσώρευση εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχίας στο λειτουργικό κόστος και της προσεκτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών φέρνει αποτελέσματα, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προς το ενεργητικό στις 74 μονάδες βάσης για το έτος 2023, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα οδήγησε τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 31%, το χαμηλότερο ιστορικά σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 13,3%, αυξημένο κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώθηκε πρόβλεψη για διανομή μερίσματος στους μετόχους. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 3,5%, ενώ το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% ετησίως, αξιοποιώντας την ηγετική μας θέση στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2023, η Πειραιώς σήμερα ανακοινώνει τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2024-26. Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου 1 δισ. ευρώ ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026. Επίσης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον Όμιλο, στοχεύουμε πλέον σε ποσοστό διανομής κερδών 50% από το 2025 και μετά, υπό την αίρεση εκπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία."

