Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποφάσισε όπως η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους της βιομηχανίας και λιανεμπορίου να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2024.

Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψιν τα αιτήματα της αγοράς από τους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Πλέον έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύνθετου αυτού και πολυεπίπεδου έργου και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συγχρονιστούν με το νέο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ που θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς θα είναι δυνατή και η απολογιστική καταχώρηση στο σύστημα τυχόν τροποποιήσεων ωραρίου και των υπερωριών.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «η παράταση στον χρόνο έναρξης της επιβολής κυρώσεων σε βιομηχανία και λιανεμπόριο ελήφθη προκειμένου οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών να συγχρονιστούν με την εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η πρόοδος της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στους κλάδους που εφαρμόζεται, είναι πολύ σημαντική. Ήδη περισσότεροι από 3.500 εργαζόμενοι, από 250 επιχειρήσεις, επειδή εντοπίστηκαν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους».

