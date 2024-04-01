«Ημέρα Καριέρας»- ΔΥΠΑ με 40 επιχειρήσεις και πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 29η «Ημέρα Καριέρας» στα Τρίκαλα το Σάββατο, 13 Απριλίου , στο ξενοδοχείο Ananti Resort (Λογγάκι 42100, Τρίκαλα), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 40 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-trikala-2024/.

Οι πολίτες, που θα προσέλθουν, θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις δράσεις και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ δημιουργεί μία ευκαιρία διασύνδεσης για όσους αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται τοπικά, αλλά και πανελλαδικά, ώστε αφενός μεν οι πολίτες να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση και να δώσουν το βιογραφικό τους σε πολλούς εργοδότες αφετέρου δε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν επιτόπου εκατοντάδες αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, καθώς και να συλλέξουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.