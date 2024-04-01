Ρυθμό ανάπτυξης 2,5% με αποκλιμάκωση του μέσου πληθωρισμού στο 2,9% εκτιμά για το 2024 το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή.
Σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου, «κλειδί» για την περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι η απορρόφηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και οι επενδύσεις.
Το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, σχολιάζοντας τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 6,4%, σημειώνει πως βρίσκεται οριακά μέσα στις δυνατότητες της οικονομίας, αν δεν τις ξεπερνάει.
