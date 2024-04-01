Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γραφείο προϋπoλογισμού της Βουλής: Στο 2,5% η ανάπτυξη το 2024, στο 2,9% ο πληθωρισμός

Οριακά στις δυνατότητες της οικονομίας η αύξηση κατά 6,4% του κατώτατου μισθού - Κλειδί για την ανάπτυξη η απορρόφηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και οι επενδύσεις

Ανάπτυξη

Ρυθμό ανάπτυξης 2,5% με αποκλιμάκωση του μέσου πληθωρισμού στο 2,9% εκτιμά για το 2024 το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή.

Σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου, «κλειδί» για την περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι η απορρόφηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και οι επενδύσεις. 

Το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, σχολιάζοντας τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 6,4%, σημειώνει πως βρίσκεται οριακά μέσα στις δυνατότητες της οικονομίας, αν δεν τις ξεπερνάει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΝΑΠΤΥΞΗ πληθωρισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark