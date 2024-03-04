Μιχαηλίδου: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δημιουργεί ένα υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση, που διασφαλίζει τους εργαζόμενους, ωφελεί συνολικά και μακροπρόθεσμα την ελληνική οικονομία και διευκολύνει τους εργοδότες», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ).

Στη σημερινή εκδήλωση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΒΕΠ στον Πειραιά, το «παρών» έδωσαν, εκτός από το προεδρείο του Επιμελητηρίου και τον πρόεδρο αυτού, Γιώργο Παπαμανώλη Ντόζα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θεόδωρος Καπράλος, καθώς και αρκετοί επιχειρηματίες.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τα Επιμελητήρια, προκειμένου να κάνει γνωστά τα οφέλη της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η κυρία Μιχαηλίδου, απευθυνόμενη στους συμμετέχοντες, ανέφερε: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει στο φως τυχόν αθέμιτες πρακτικές και στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ένα υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον», ενώ τόνισε ότι η ψηφιακή καταγραφή του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών διασφαλίζει την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, θέτοντας τέρμα σε φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

«Υπάρχει ανοιχτός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, τα Επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς φορείς» σημείωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «με σκοπό να αποτυπωθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να υπάρξουν βελτιωτικές παρεμβάσεις, που θα κάνουν πιο αποτελεσματική την εφαρμογή της κάρτας».

Όπως είπε, τέτοιες εκδηλώσεις είναι ένας τρόπος, για να λύνονται οι απορίες, αλλά και ευκαιρία να ακούμε τις προτάσεις και τους προβληματισμούς των ανθρώπων της αγοράς.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η κ. Μιχαηλίδου κατέστησε σαφές ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δεν αποτελεί τιμωρητικό μέτρο, αλλά μία κομβική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιήθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, που διασφαλίζει τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος, θέτοντας τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

