Πρόβλημα με τον ανταγωνισμό, ο οποίος ευθύνεται για την ακρίβεια στην αγορά, διαπιστώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και στον Γρηγόρη Νικολόπουλο «η μεγάλη συγκέντρωση οδηγεί και σε υψηλές τιμές. Γι' αυτό εξάλλου βλέπουμε σχετικά υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα από αυτές της Ευρωζώνης σε αρκετά αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη διαπίστωση της Eurostat που δείχνει ότι ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 67% του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε., το επίπεδο τιμών της είναι στο 88,2% του αντίστοιχου μέσου όρου. Δηλαδή είμαστε ακριβότεροι από άλλες χώρες σε σχέση με το εισόδημά μας. Για αυτό και η ακρίβεια στην Ελλάδα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε αρκετά νοικοκυριά. Βέβαια αυτό δεν είναι πρόσφατο πρόβλημα, αλλά έρχεται από το παρελθόν».

Για αυτόν τον λόγο υποστηρίζει ότι, υπό προϋποθέσεις, είναι εφικτή η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 24%, ο οποίος άλλωστε είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη. Ωστόσο όπως υποστήριξε, προτεραιότητα, δεν είναι η μείωση του ΦΠΑ, αλλά η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην εργασία.

Για το θέμα του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα και των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι οι τράπεζες είναι ελεύθερες να τιμολογούν καταθέσεις και δάνεια σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, τηρώντας βεβαίως ευλαβικά το εποπτικό πλαίσιο. Όμως η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότερης τιμολόγησης μέσω της ενδυνάμωσης των μικρότερων τραπεζών, οι οποίες, είτε μόνες τους είτε συγχωνευόμενες, θα συμβάλλουν στην αύξηση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως επεσήμανε δε προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου στο τραπεζικό σύστημα, με τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας με την ταυτόχρονη εξυγίανση του Ισολογισμού τους κάνοντας χρήση των κρατικών εγγυήσεων που προσφέρει το πρόγραμμα «Ηρακλής 3».

Αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε ότι η μείωση των επιτοκίων τέσσερις φορές εφέτος, από 25 μονάδες βάσης κάθε φορά, είναι εφικτή.

Όσον αφορά στο χρόνο κατά τον οποίο θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, ο διοικητής της ΤτΕ επανέλαβε, σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στην Ναυτεμπορική, ότι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 θα ήταν ίσως ο πιο κατάλληλος χρόνος για την πρώτη μείωση των επιτοκίων, εφόσον βεβαίως τα εισερχόμενα δεδομένα το επιτρέπουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.