Του Χρυσόστομου Τσούφη

Άκρως ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τις ανατιμήσεις των τροφίμων στην Ελλάδα, το Δεκέμβριο.

Μόνο η Μάλτα είχε υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την Ευρωζώνη 10,2% έναντι 8,9%.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ότι μόνο στην Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Δεκέμβριο ήταν μεγαλύτερες από ότι το Νοέμβριο.



Όλα αυτά παρότι στο γενικό εναρμονισμένο δείκτη του πληθωρισμού δεν είμαστε ούτε μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό, ούτε σε αυτές με τον υψηλότερο αλλά κάπου στη μέση. Για την ακρίβεια 11οι στους 25.



Η επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που απαρτίζουν τον δείκτη τροφίμων της Eurostat δείχνει ότι τον Νοέμβριο η Ελλάδα στις 14 από τις 22 , δηλαδή 2 στις 3, κατηγορίες οι ανατιμήσεις ήταν μεγαλύτερες από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.



Στα κρέατα η Ελλάδα είχε την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη πίσω από Βουλγαρία, Κροατία και Βέλγιο. Και στις 5 κατηγορίες κρεάτων οι αυξήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Βοδινό 6,1% 3,4%

Χοιρινό 10,4% 6,7%

Αρνί-Κατσίκι 8,6% 5,4%

Ψάρια-Θαλασσινά 8,4% 4,5%

Πουλερικά 4,3% -0,3%



Στο βοδινό που η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια η χώρα μας σημειώνει την 4η μεγαλύτερη αύξηση της τιμής πίσω από Λιθουανία, Βουλγαρία και Κροατία.

Ίδια εικόνα και στο χοιρινό, 4η πιο ακριβή πίσω Κροατία, Βουλγαρία και στην Ισπανία.

Ο ...πρωταθλητισμός συνεχίζεται και στα πουλερικά όπου η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από Λουξεμβούργο και Βέλγιο.

Στα θαλασσινά και τα ψάρια ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα και εδώ η Ελλάδα να υπολείπεται μόνο της Μάλτας και της Αυστρίας.



Στα τυριά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι απελπιστική αφού ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σχεδόν 9 φορές πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο και φυσικά η χώρα μας ανακηρύσσεται «πρωταθλήτρια». 4 φορές υψηλότερος είναι στα αβγά με πολλές χώρες πάντως να έχουν πολύ υψηλότερες ανατιμήσεις:

Ελλάδα Ευρωζώνη

Τυριά 9,4% 1,1%

Αβγά 4% 0,4%



Στην κατηγορία των ελαίων και των λιπών οι διαφορές είναι εξοργιστικές με την Ελλάδα να είναι 8 φορές πάνω από την Ευρωζώνη. Στην κατηγορία αυτή ο πληθωρισμός από τον Ιούλιο έχει υπερτριπλασιαστεί στη χώρα μας.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Έλαια-Λίπη 34,2% 4,5%

Βούτυρο 1,1% -10,5%

Ελαιόλαδο 54,5% 50,9%

Υπόλοιπα έλαια -18,3% -20%



Στο ελαιόλαδο το 58,5% είναι θηριώδες όμως δεν είναι το υψηλότερο αφού στα Πορτογαλικά ράφια βρέθηκε στο ασύλληπτο 64,8%. Στα υπόλοιπα έλαια ( ηλιέλαιο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο κτλ.) οι τιμές υποχωρούν περίπου με τον ίδιο ρυθμό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη



Στα φρούτα ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε σημαντικά στο 14,1% που αποτελεί κι εδώ το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και τον Μάιο οι αυξήσεις στη χώρα μας υπολείπονταν του κοινοτικού μέσου όρου. Τάση που άλλαξε τον Ιούνιο και από τότε παραμένει απαράλλαχτη. Σημαντικά πιο ψηλά στα λαχανικά, 5οι στην Ευρωζώνη με το 13,7%



Ελλάδα Ευρωζώνη

Φρούτα 14,9% 9,1%

Λαχανικά 13,7% 9,9%



Το κρασί συμπληρώνει τη λίστα των προϊόντων που πονάνε περισσότερα τα ελληνικά πορτοφόλια χωρίς όμως να βρισκόμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις.



Ελλάδα Ευρωζώνη

Κρασί 5,8% 4,4%



Στον αντίποδα οι ανατιμήσεις σε ψωμί, ζάχαρη, πατάτες, μπύρα, καφέ και χυμούς ήταν μικρότερες στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωζώνη. Στο γιαούρτι μάλιστα στη χώρα μας παρατηρείται αποκλιμάκωση τιμών (4,7%) έναντι αυξήσεων 2% στη ζώνη του ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.