Την ώρα που ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα κάνει το παν για να τιθασεύσει την ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, ειδικά στα προϊόντα διατροφής, δεν λένε να σταματήσουν. Στις λαϊκές αγορές το Σάββατο, οι καταναλωτές διαπίστωσαν μεταβολές στις τιμές προς τα πάνω στα περισσότερα είδη σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ μεταξύ των παραγωγών υπάρχει γκρίνια για την υποχρέωση να διαθέτουν πλέον και POS για συναλλαγές με κάρτες.

Με τον πληθωρισμό τον Δεκέμβριο να επιταχύνει στο 3,5% και τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να τρέχουν με σχεδόν 9%, οι καταναλωτές αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των τιμών ακόμη και στις λαϊκές.

Τα στοιχεία από τη Λαχαναγορά του Ρέντη, δείχνουν ότι μέσα σε μια εβδομάδα τα κολοκύθια αυξήθηκαν 20%, οι μελιτζάνες 27%, τα αγγουράκια 17% και το σπανάκι 7%

Στα κουνουπίδια η τιμή έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, 70% είναι η αύξηση στα φρέσκα κρεμμυδάκια, 50% στα λάχανα και 47% στα μήλα.

Εκτός από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες τιμές, οι καταναλωτές στις λαϊκές πρέπει να συνηθίσουν και τη νέα πραγματικότητα της ύπαρξης των POS. Κάποιοι βέβαια δεν θέλουν να προσπαθήσουν καν.

Τα POS έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους στους πάγκους των λαϊκών, όμως τα παράπονα των πωλητών που δεν διαθέτουν παραμένουν.

Από την 1η Μαρτίου η μη συμμόρφωση με την εγκατάσταση POS θα φέρει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους στη λιανική αγορά με πρόστιμα 1.500 ευρώ.

Με νέα πρόστιμα απειλεί το υπουργείο Ανάπτυξης τους κερδοσκόπους, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι τα μισά από τα 13, 5 εκατομμύρια ευρώ που επιβλήθηκαν πρόσφατα έχουν εισπραχθεί.

Μήνυμα Μητσοτάκη: «Δεν θα ανεχτώ τον πληθωρισμό της απληστίας»

«Θα πολεμήσουμε εκείνους που πατώντας πάνω σε ένα υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα εκμεταλλεύονται χρόνιες αδυναμίες της αγοράς και υπερχρεώνουν τους καταναλωτές.

Δεν θα ανεχτώ τον πληθωρισμό της απληστίας. Και έχω πει πολλές φορές ότι το κράτος έχει τη δύναμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να βάλει την αγορά σε τάξη. Και θα το κάνουμε αυτό για να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων, όπως το κάνουμε συνέχεια.

Όταν η οικονομία πηγαίνει καλά υπάρχει πλεόνασμα για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, διότι δεν θα κουραστώ να το λέω: η συλλογική ευημερία, σύμφωνα με τη δική μας ιδεολογία, πρέπει να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή.

Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας, σε πολλούς τομείς. Ένα πράγμα να ξέρετε: οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρούν αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι τελικά η πρόοδος την οποία χρειάζεται η χώρα μας για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στο μέλλον, για να γίνουμε Ευρώπη παντού. Kαι αυτή την πρόοδο τελικά να την καρπωθούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

