Στο 3,7% ανήλθε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Δεκέμβριο στην Ελλάδα έναντι 2,9% του Νοεμβρίου σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat όταν στην ευρωζώνη για τον ίδιο μήνα διαμορφώθηκε στο 2,9% από 2,4% τον Νοέμβριο .

Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδας «έτρεξε» με ρυθμό 8,9% γεγονός που αποτελεί τον δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη όπου ο μέσος όρος ήταν 6% τον Δεκέμβριο



Πηγή: skai.gr

