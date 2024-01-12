Επιταχύνθηκε σημαντικά η άνοδος του πληθωρισμού τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς αυξήθηκε 3,5% από 3% τον Νοέμβριο και έναντι αύξησης 7,2% τον Δεκέμβριο 2022 με το 2021.

Καθώς τη μεγάλη μείωση των τιμών στο φυσικό αέριο (52,9%) υπεραντιστάθμησαν οι ανατιμήσεις στη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, με πλέον χαρακτηριστική την άνοδο κατά 58,5% της τιμής στο ελαιόλαδο, ενώ στα είδη διατροφής καταγράφηκαν νέες ανατιμήσεις κατά 8,9%.

Σημειώνεται ότι σε μέσα επίπεδα πέρυσι υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού κατά 3,5%.

Ειδικότερα, σε ένα έτος καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε:

Ψωμί και δημητριακά (2,6%),

Κρέατα- γενικά (6,5%),

Ψάρια- γενικά (8,4%),

Γαλακτοκομικά και αυγά (3,8%),

Ελαιόλαδο (58,5%),

Φρούτα- γενικά (15%),

Λαχανικά- γενικά (14%),

Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (7,7%),

Λοιπά τρόφιμα (7%),

Καφέ- κακάο- τσάι (3,7%),

Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (12,6%)

και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (5,2%).

Επίσης, σε:

Ένδυση και υπόδηση (2,8%),

Ενοίκια κατοικιών (4%),

Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (2,3%),

Πετρέλαιο θέρμανσης (13,7%),

Στερεά καύσιμα (9,2%),

Έπιπλα, διακοσμητικά είδη και άλλα καλύμματα δαπέδου (2,4%),

Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (2,7%),

Οικιακές υπηρεσίες (1,9%),

Φαρμακευτικά προϊόντα (11,8%),

Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (5,4%),

Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,9%),

Αυτοκίνητα καινούργια (0,5%),

Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (4,5%),

Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (5,6%),

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (4,2%),

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (10,2%),

Διαρκή αγαθά αναψυχής (3,1%),

Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (4,4%),

Κινηματογράφους- θέατρα (10%),

Πακέτο διακοπών (9,3%),

Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4%),

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3,6%),

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (2,8%),

Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (5,9%),

Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (5,7%),

Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (3,1%),

'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,5%),

Ασφάλιστρα υγείας (5,7%)

και Ασφάλιστρα οχημάτων (2,1%).

Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε:

Φυσικό αέριο (52,9%),

Καύσιμα και λιπαντικά (3,3%),

Τηλεφωνικές υπηρεσίες (3,5%) και

Εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας (5,1%).

Ενώ, μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου πέρυσι υπήρξαν νέες αυξήσεις τιμών σε:

Πουλερικά (1,2%),

Ψάρια νωπά (2,2%),

Ελαιόλαδο (4,7%),

Λαχανικά νωπά (5,7%),

Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (1,5%),

Ένδυση και υπόδηση (1,3%),

Ηλεκτρισμό (0,5%),

Οικιακές συσκευές και επισκευές (2,7%),

Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (0,9%),

Οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές (1,7%),

Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (0,6%)

και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (2,9%).

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές μειώθηκαν σε:

Χοιρινό (1,2%),

Αλλαντικά (3,3%),

Φρούτα νωπά (3,1%),

Λαχανικά κατεψυγμένα (3,1%),

Καφέ (2,5%),

Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (2,9%),

Πετρέλαιο θέρμανσης (5,5%),

Καύσιμα και λιπαντικά (2,9%),

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (6,9%)

και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,7%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*8,9% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

*2,2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*2,8% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*1,9% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα, διακοσμητικά είδη και άλλα καλύμματα δαπέδου, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

*5,5% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

*0,3% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά.

*2,6% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας.

*3,5% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

*5,9% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*1,7% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

*0,5% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

*3,2% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,1% τον Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 9,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022- Δεκεμβρίου 2022 με το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2021- Δεκεμβρίου 2021.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,7% τον Δεκέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021.

Σε μηνιαία σύγκριση, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ενώ, σε μέσα επίπεδα το 2023 παρουσίασε αύξηση 4,2%, έναντι αύξησης 9,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022- Δεκεμβρίου 2022 με το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2021- Δεκεμβρίου 2021.

