Σκρέκας στον ΣΚΑΪ 100,3: Ως τον Μάρτιο θα έχουν φανεί οι μειώσεις στις τιμές από τα νέα μέτρα

Στις αρχές Μαρτίου οι μειώσεις στις τιμές θα είναι ορατές από την εφαρμογή των νέων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι τα μέτρα θα ψηφιστούν αυτή ή την επόμενη εβδομάδα και εξήγησε ότι θα δοθεί χρονικό διάστημα λίγων ημερών στις εταιρείες ώστε να διορθωθούν οι κατάλογοι.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μάλιστα έκανε γνωστό ότι θα ανακοινωθούν τα τιμολόγια των εταιρειών πριν τα μέτρα, αλλά και πως διαμορφώθηκαν μετά τις μειώσεις.

Αναφερόμενος στον υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα σημείωσε ότι έχουν αναληφθεί δράσεις και έχουν μπει στο τραπέζι όπλα με σκοπό να αποκλιμακωθεί.

Σχετικά με τις αυξημένες τιμές του βρεφικού γάλακτος που παρατηρούνται στη χώρα μας, ο υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε ότι θέλουμε να προσεγγίσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης για αυτό μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμα ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν τυχόν ευρήματα για αθέμητη κερδοφορία εφόσον διαπιστωθούν από την ΔΙΜΕΑ

Ο κ. Σκρέκας διαμήνυσε ότι δεν θα διστάσουν να ανακοινώσουν τα πρόστιμα, όπως γίνεται ήδη.



