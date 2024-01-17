Κύκλωμα 16 ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί μέρος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας προϊόντων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πιάστηκε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ με την κατηγορία της κλοπής ΦΠΑ. Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «καρουζέλ».



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν απάτη με απώλεια ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ.



Παράλληλα, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στα δίχτυα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν:

3 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαβίβασαν στην ΑΑΔΕ 1.900 φορολογικά στοιχεία, συνολικού ποσού 18.000 ευρώ

4 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εξέδωσαν 2.004 φορολογικά στοιχεία, συνολικού ύψους 393.000 ευρώ

6 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές (έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων), συνολικής αξίας 36.000.000 ευρώ.



Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν καταλογιστεί, έως τώρα, πρόστιμα συνολικού ποσού 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε πέντε από αυτές τις επιχειρήσεις έχει μπει «λουκέτο».

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα

Με τη μέθοδο «καρουζέλ» τα αγαθά που πρόκειται να πωληθούν στην ελληνική αγορά κάνουν έναν κύκλο μεταξύ διαφόρων εταιρειών στο εσωτερικό της ΕΕ και κάποια στιγμή «εξαφανίζεται» η εταιρεία η οποία όφειλε να αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ ενώ δεν πληρώνει ούτε φόρο εισοδήματος, συνεπώς ούτε και ασφαλιστικές εισφορές.

Ετσι, μεταφέρουν προϊόντα από μια εταιρεία σε άλλη, πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της πρώτης εταιρείας με το αντίτιμο, αλλά ποτέ δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ, ο οποίος καταλήγει στο κύκλωμα.

Πηγή: skai.gr

