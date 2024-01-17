Σε 1.446 ανήλθαν οι εργαζόμενοι που έλαβαν δώρο Χριστουγέννων, μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, εισπράττοντας συνολικά 764.842 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, υποβλήθηκαν 710 καταγγελίες που αφορούσαν στη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2023 σε 3.109 εργαζόμενους. Μετά από την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, 270 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση, διενεργήθηκαν 356 εργατικές διαφορές και καταβλήθηκαν σε 1.446 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (764.842 ευρώ).

Σε 40 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα και για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου. Επιπλέον, 64 έλεγχοι είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

