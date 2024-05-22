Γ. Στάσσης: Διπλασιασμός των επενδύσεων στο δίκτυο διανομής

Διπλασιασμό των επενδύσεων στο δίκτυο διανομής από 500 εκατ. σε 1 δισ. ευρώ το χρόνο για την αύξηση της χωρητικότητας αλλά και για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών του ελληνικού δικτύου απαιτεί η πράσινη μετάβαση, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στο πλαίσιο του συνεδρίου της Eurelectric (εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με μελέτη της Eurelectric που παρουσιάστηκε σήμερα στο συνέδριο απαιτείται αύξηση των επενδύσεων στα δίκτυα, από 33 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο σε 67 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2025 έως το 2050,

Όπως τόνισε ο κ. Στάσσης, που έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος της Eurelectric, η ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη και για την επιτάχυνση της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης σε περιοχές που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα που πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος της Eurelectric και διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής e.on Leonhard Birnbaum εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο εμφάνισης νέας κρίσης στην αγορά φυσικού αερίου επισημαίνοντας ότι οι αποθήκες της Ευρώπης (λόγω του ήπιου χειμώνα που προηγήθηκε) έχουν υψηλά αποθέματα και δεν θα υπάρξει δυσκολία για την πλήρωση τους ενόψει του επόμενου χειμώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να υπάρξουν αυξομειώσεις στις τιμές.

Σε ερώτηση για τις αρνητικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρούνται ολοένα συχνότερα το τελευταίο διάστημα στις ευρωπαϊκές αγορές - και στην Ελλάδα - ο κ. Birnbaum τόνισε ότι είναι αποτέλεσμα της αυξημένης διείσδυσης των φωτοβολταϊκών, άρα οι τιμές θα συνεχίσουν να καταρρέουν τις μεσημβρινές ώρες. Από την πλευρά του ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα, η οποία εκτός από τις αρνητικές τιμές περιλαμβάνει και τις πολύ υψηλότερες τιμές σε άλλα χρονικά διαστήματα του 24ώρου. Γεγονός που όπως σημείωσε καθιστά απαραίτητες αλλά και οικονομικά βιώσιμες τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αλλά και τις θερμικές μονάδες με ευελιξία κάλυψης των κενών στην παραγωγή που δημιουργούνται όταν εκλείπουν οι ΑΠΕ, καθώς και την αποθήκευση ενέργειας.

Και οι δύο αναφέρθηκαν εξάλλου στα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Όπως ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Στάσσης, στα έργα ανάπτυξης του δικτύου τηλεπικοινωνιών του ομίλου απασχολούνται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες.

Πηγή: skai.gr

