Αγνώριστη στην καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Όσο και να την κοιτάμε, αν δεν γνωρίζαμε ποια είναι δεν θα καταφέρναμε με τίποτα να μαντέψουμε.

Ολόγος για την Μαντώ Γαστεράτου που κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε πλήρως για τις ανάγκες της φωτογράφησης της καμπάνια του Κοίτα Magazine για την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Και όχι μόνο εκείνη φυσικά. Όσοι συμμετείχαν στο ιδιαίτερο concept της φωτογράφησης είναι εντελώς αγνώριστοι.

Η 14η Ιουνίου είναι η ημερομηνία που έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος ως η Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη για ολόκληρο τον κόσμο και, όπως συνηθίζει η πολύ δημιουργική εκδότρια του Κοίτα Magazine διοργάνωσε μια θεματική και πολύ ιδιαίτερη φωτογράφηση για την ενίσχυση και την επικοινωνία της τόσο σημαντικής ανθρώπινης προσφοράς.

