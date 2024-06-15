Μία σύνοδος κορυφής με αντικείμενο τη διερεύνηση των προτάσεων ειρήνευσης για την Ουκρανία που διεξάγεται στο ελβετικό θέρετρο του Μπούργκενστοκ χρειάζεται να προχωρήσει γρήγορα κι όσο το δυνατό περισσότερο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Επειδή η ειρήνη είναι…, πάντοτε μία διαδικασία», είπε απευθυνόμενος στους περισσότερους από 50 ηγέτες που συγκεντρώθηκαν σε ένα ξενοδοχείο με θέα στη λίμνη της Λουκέρνης.

«Έχουμε 1.300 χιλιόμετρα συνόρων με τη Ρωσία… Η Ρωσία εισέβαλε στη Φινλανδία κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χάσαμε το 10% της επικράτειας μας, συμπεριλαμβανομένων κι εδαφών, όπου οι παππούδες μας είχαν γεννηθεί και όπου πατέρας μου είχε γεννηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.