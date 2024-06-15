Η Hailey Bieber μόλις έδειξε το «Bronzy and Beachy» καλοκαιρινό μακιγιάζ της

Είναι ο κόσμος της Hailey Bieber και εμείς απλά ζούμε σε αυτόν. Μέχρι στιγμής, το 2024, το μοντέλο έχει ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της, έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα cool-girl μητρότητας, συνεχίζει να μας εμπνέει με τα κομψά μανικιούρ της και εξακολουθεί να ηγείται του beauty brand της εν ονόματι, Rhode. Και τι δεν μπορεί να κάνει; Μέσα σε όλα αυτά, η Hailey ξεκινά μια νέα τάση: Ο λόγος για το «Beachy glow Makeup».

Πριν από μερικές ημέρες, η Bieber δημοσίευσε ένα makeup tutorial στο TikTok δείχνοντας στο κοινό της τα προϊόντα που χρησιμοποιεί αυτό το καλοκαίρι για να πετύχει ένα εφέ στην επιδερμίδας της σαν να μόλις γύρισε από την παραλία. Στο TikTok περιγράφει το makeup look ως ένα «καλοκαιρινό, λαμπερό, μπρονζέ» μακιγιάζ. Φυσικά και καθίσαμε να δούμε όλο το tutorial και θα μοιραστούμε μαζί σου τις σημειώσεις που κρατήσαμε!

Περισσότερα στο womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.