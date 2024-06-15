Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτό και βίντεο από τη βάπτιση του γιου της

Είχε ακουστεί εδώ και καιρό πως η Ελένη Φουρέιρα προετοίμαζε τη βάπτιση του πιτσιρίκου της, όλοι μάλιστα έλεγαν πως θα γίνει μετά την επιστροφή της από τη Σουηδία όπου βρέθηκε για να τραγουδήσει στον Α Ημιτελικό της Eurovision το τεράστιο σουξέ της Fuego που ακόμα και σήμερα παραμένει μια μεγάλη επιτυχία και η καλύτερη θέση που κατέκτησε ποτέ η Κύπρος στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Και οι φήμες ήταν αληθινές.

